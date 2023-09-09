坦言8個月來未獲大直住戶陳情　王鴻薇：他們是透過一位市議員

▲國民黨王鴻薇9日上午到北檢告發基泰建設並受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

建商「基泰建設」位在台北市中山區大直街的新建工程，因施工出包，釀周邊民宅傾斜坍陷，201戶、420人被疏散。由於有災戶控訴幾個月前已向台北市府陳情，民進黨立委林楚茵遂批在地國民黨立委王鴻薇及台北市長蔣萬安，聯手漠視。對此，王鴻薇今（9日）表示，她跟她的服務團隊沒有接到相關陳情，據她了解，住戶是透過一位議員跟市府陳情，不過她一定會全力協助後續的處理。

林楚茵昨在臉書表示，坍塌憾事本可避免，周遭住戶早已向市府陳情數個月，當地立委出身的蔣萬安，自2016年擔任立委至今，該區都是蔣的職責，對待自己服務8年的市民，卻是用一只公文冰冷地回應不予列管；而王則忙於監督南部，連自己家都照顧不好，成天只會對別人指手畫腳。林楚茵用Hashtag強調，「兩位立委聯手漠視」。

王鴻薇9日上午到北檢告發基泰建設涉犯《刑法》並受訪，對於林楚茵的說法，王回應，她當天抵達現場後，確實有住戶說8個月前有向台北市政府陳情，而她要誠實地報告 ，她跟她的服務團隊，沒有接到相關陳情。據她了解，住戶是透過一位議員跟市府陳情，不過對她來說，身為地方民代，當然要處理後續，所以即使之前沒接受到相關陳情，但現在很多住戶要成立自救會，來找她，而她一定會全力協助。