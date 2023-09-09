「雞基」兩樣情？　前幕僚：柯文哲力批雞蛋卻對基泰噤聲

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

「基泰建設」位於台北大直的工地，因施工作業出包導致鄰近民宅傾斜，民眾黨主席柯文哲前Line＠官方帳號管理員吳靜怡9日指出，對於超思進口巴西雞蛋爭議，柯文哲大力抨擊，但遇到基泰建設施工出包，柯文哲卻安靜無聲，開嗆「這男人面對『雞、基』卻是兩種表態，這簡直太狠了！」更質疑「難道市民不如雞蛋，大直昂貴房子倒塌不如萬里礦工破房？」

針對超思公司進口巴西雞蛋爭議，柯文哲除點名農業部部長陳吉仲，要求說明誰負責這些荒腔走板的政策，更批評民進黨政府只會要農民「看天吃飯」，蛋荒爆發後，再拿人民納稅錢大撒幣粉飾太平，如今還誇口此舉創造整體政策效益60億、全民是最大得利者 ，「官員厚顏無恥、令人嘆為觀止。」

吳靜怡今日在臉書發文批評，柯文哲遇到「雞」蛋就大力抨擊，但遇到「基」泰卻安靜無聲，這男人面對「雞、基」卻是兩種表態，簡直太狠了。她說，大直民宅倒塌是台北市的大事，「但這麼愛發表意見的前市長，怎麼不見第一時間發聲？台北市市民不如雞蛋，難道大直昂貴房子的倒塌不如萬里礦工破房？」

吳靜怡狠酸，或許風向實在不好抓，柯文哲怕打到前朝的人，又可能攻擊到正在談合作的夥伴，所以「皇上頭很痛，到底輿論怎麼帶才能確保萬安。」