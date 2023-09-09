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大直樓塌「土地價值歸零」！吳子嘉又揪1問題　喊話蔣萬安：立刻介入

▲▼台北市大直街94巷內基泰建設之建築工地疑因地下室施工不慎，導致鄰近民宅房屋傾斜下陷。（圖／記者李毓康攝）

▲基泰建設之建築工地疑因地下室施工不慎，導致鄰近民宅房屋傾斜下陷。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

基泰建設在台北市中山區大直街的住宅工地，7日發生重大坍塌意外，導致有420人預防性撤離無家可歸。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，單就一間民間公司很難將此事負責到底，因此喊話台北市長蔣萬安要立刻介入這問題，也提到另個麻煩就是該處房地產一夜歸零。

吳子嘉在節目《關鍵時刻》提到，這次意外沒有造成人命損傷，只有財產的損失，是不幸中的大幸。可是就財產損失而言，「那麼大面積在台北市，這個要賠償起來的話，這不得了的天文數字」，因此他不相信基泰一間民間公司有能力負責到底，因此喊話蔣萬安應該立刻介入這個問題，處理剩下的責任。

吳子嘉也點出另一個麻煩，就是此次意外證明這塊土地或臨邊的土地，不適合興建住宅、重大建築，等同於「土地價值歸零」，這不光是現在的損失，「以後這些所有的房地產，它沒有能力處理了你知道嗎？」民眾可能一輩子的積蓄就是一棟房子，結果一夜之間就歸零了。

本起事件起因為基泰建設位在大直的工地基地施工作業出包，導致鄰近民宅龜裂傾斜、整棟下陷，總計有420人預防性撤離無家可歸。蔣萬安今（9）日上午再度到大直房屋坍陷災區視察，表示今天會書面遞狀聲請對基泰建設假扣押，確保住戶朋友權益。他也喊話基泰建設，現在要做的就是出來面對負起責任，不要逃避問題，把該做的事情、相關安置跟受災照顧做好，「現在就是要負起責任，沒有第二條路」。

▲▼台北市長蔣萬安與副市長李四川視察台北市大直街94巷民宅房屋傾斜下陷現場，左為市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安與副市長李四川視察台北市大直街94巷民宅房屋傾斜下陷現場，左為市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）

但原本預計基泰建設今（9）日中午要和台北市副市長李四川一起協商受災戶安置工作，不料卻傳出所有負責人手機都關機、失聯找不到人，李四川怒斥，「這個不是處理事情的態度」對基泰所有上級負責人不敢為事情負責，做最嚴重的譴責，但仍會繼續跟他們聯絡。

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