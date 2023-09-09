助受災戶返家取物　北市搜救隊進塌陷屋查看

記者陳家祥／台北報導

基泰建設位於台北市大直的工地，因施工作業出包，導致鄰近一棟民宅傾斜下陷，總計有442人預防性撤離無家可歸；其中，下陷的建物有25戶居民，恐面臨房屋重建的問題。針對受災民眾盼返家拿取重要物品的需求，北市府表示，台北市消防局已派遣搜救隊先遣小組4車10人至現場待命，進入下陷的94巷1弄1、3、5、7、9號民宅，評估屋況，以確認住戶返家取物的進入路徑及風險。

▼搜救人員進入大直下陷民宅勘查。（圖／北市府提供）



此次大直民宅傾斜的問題嚴重，北市府預防性撤離201戶、442人；部分預防性撤離的住戶在勘驗無虞後即可返家，但住在該棟傾斜下陷建物的民眾，將面臨房屋重建的漫長煎熬。副市長李四川受訪表示，短期安置預計可以再延長2個禮拜，後續中繼的部分已在準備南港基湖三期國宅，包括傢俱、冷氣、瓦斯等都已在規畫。

觀傳局長陳淑慧補充，已在詢問旅館能否延長住宿，已經有旅館回覆可以，備用房一定夠用，即便要換房，但至少可以確保到9月22日，若要再延長的話觀傳局也會積極和飯店協調，確保短期居住沒有問題。

都發局長王玉芬說，查看監測系統的電位沒有明顯變化，會議後會逐步把水電瓦斯恢復，因為住戶返家後相關水電瓦斯都要備好；她表示，預計下週一是沒有問題，但會想辦法盡量往前，若結構技師可以協助把無安全疑慮的勘驗儘早確認的話，就能盡量往前，讓住戶可以早點回家。但傾倒棟仍無法入內，但可以研究用相關工法至少讓民眾可以入內拿物品細軟等。

王玉芬說，長期中繼安置部分，在南港基河3期中繼住宅部分已準備40戶，目前水電都已經有了，現在是盡快把瓦斯復錶接通，其他家具的採購也會儘速處理。