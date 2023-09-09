道明僑校下周一恢復上課　裝設傾度盤每天即時監測

▲道明僑校受影響，操場跟圍牆都出現裂縫。（圖／攝影中心攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市大直街前（7日）發生民宅塌陷事件，導致私立道明外僑學校操場與圍牆都裂出大縫。北市教育局今（9日）表示，道明僑校建築物經過結構技師公會評估建物結構安全無虞，下周一（11日）恢復上課，龜裂部分將設置圍籬，暫不提供操場使用。民宅倒塌受影響師生合計62位，將提供急難救助金共計53.4萬元。

北市中山區大直街94巷1弄屬於基泰建設公司建案，因為施工不慎，導致民宅龜裂傾斜，鄰近的道明僑校的操場跟圍牆都裂出大縫。基於安全考量，道明僑校昨天已經預防性停課一天。

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北市教育局表示，今天教育局已經協同建管處、台北市結構技師公會入校勘察，經過結構技師公會評估，學校建物結構安全無虞，而經過評估後，下周一恢復正常上下課，教育局也會派駐人員，在每天上午7:30-8:00、下午2:30-3:50上放學時段，加強留意交通車通行狀況。

針對道明僑校圍牆、操場地坪龜裂部分，教育局指出，初步設置圍籬，區隔教學區與操場，暫不提供操場使用；後續修復作業部分，已協調建設公司待災害區域完成基礎穩固後，進行圍牆、操場、跑道整修，相關修復方式以維護師生安全及學校權益為優先。為持續關注建物安全性，已責成建設公司裝設傾度盤，每天進行檢測提供技師公會協助判讀。

另根據北市教育局統計，截至今天上午8時為止，這次民宅塌陷事件，受影響師生合計62位。教育局表示，將給予受災師生立即實質協助，由北市教育局認助清寒基金會提供受災師生急難救助金，每名受災戶師生1.2萬元、預防性撤離戶師生6000元，目前統計62 名師生，慰問金合計為53.4 萬 元。

▲▼道明外僑學校的操場跟圍牆都出現裂縫。（圖／攝影中心攝）