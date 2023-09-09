　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

道明僑校下周一恢復上課　裝設傾度盤每天即時監測

▲道明中學操場、圍牆裂出大縫。（圖／攝影中心攝）

▲道明僑校受影響，操場跟圍牆都出現裂縫。（圖／攝影中心攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市大直街前（7日）發生民宅塌陷事件，導致私立道明外僑學校操場與圍牆都裂出大縫。北市教育局今（9日）表示，道明僑校建築物經過結構技師公會評估建物結構安全無虞，下周一（11日）恢復上課，龜裂部分將設置圍籬，暫不提供操場使用。民宅倒塌受影響師生合計62位，將提供急難救助金共計53.4萬元。

北市中山區大直街94巷1弄屬於基泰建設公司建案，因為施工不慎，導致民宅龜裂傾斜，鄰近的道明僑校的操場跟圍牆都裂出大縫。基於安全考量，道明僑校昨天已經預防性停課一天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市教育局表示，今天教育局已經協同建管處、台北市結構技師公會入校勘察，經過結構技師公會評估，學校建物結構安全無虞，而經過評估後，下周一恢復正常上下課，教育局也會派駐人員，在每天上午7:30-8:00、下午2:30-3:50上放學時段，加強留意交通車通行狀況。

針對道明僑校圍牆、操場地坪龜裂部分，教育局指出，初步設置圍籬，區隔教學區與操場，暫不提供操場使用；後續修復作業部分，已協調建設公司待災害區域完成基礎穩固後，進行圍牆、操場、跑道整修，相關修復方式以維護師生安全及學校權益為優先。為持續關注建物安全性，已責成建設公司裝設傾度盤，每天進行檢測提供技師公會協助判讀。

另根據北市教育局統計，截至今天上午8時為止，這次民宅塌陷事件，受影響師生合計62位。教育局表示，將給予受災師生立即實質協助，由北市教育局認助清寒基金會提供受災師生急難救助金，每名受災戶師生1.2萬元、預防性撤離戶師生6000元，目前統計62 名師生，慰問金合計為53.4 萬 元。

▲道明中學操場、圍牆裂出大縫。（圖／攝影中心攝）

▲▼道明外僑學校的操場跟圍牆都出現裂縫。（圖／攝影中心攝）

▲道明中學操場、圍牆裂出大縫。（圖／攝影中心攝）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
女星酒醉失控！　躺地「變掃地機器人」畫面曝
網紅崴爺去年買「大直建案」嗨翻！　吳淡如自責：好像害了他
快訊／萬華火警！　屋內1人死亡
快訊／雨還沒停！猛烈雨彈轟3地　警戒區出爐
海賊王迷衝了！　12米千陽號停在安平
U18／冠軍賽抗日前哨戰　中華隊先發出爐
潘若迪撞臉《航海王》索隆！　對比照笑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天午後雷雨襲3地　放晴倒數！連6天水氣轉乾

獨／精液抓猴非鐵證！幫尻槍見空包彈⋯辣妻疑夫偷吃　女醫曝真相

飛機還沒停就搶拿行李「台灣人都很急？」　網曝1習慣害的

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

快訊／雨還沒停！猛烈雨彈再轟3地　最新警戒區出爐

台鐵司機員連署中秋、國慶不出勤　交長：應不會發生

道明僑校下周一恢復上課　裝設傾度盤每天即時監測

快訊／國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

台灣草食男變多了？他嘆「都不主動追女生」...網曝1關鍵

連日雨彈狂炸！台中大坑6號步道邊坡崩塌　風管所緊急封閉部分路段

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

貓趴窗看鳥？他靠近嚇壞　「巨鷹」站陽台歪頭對望

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

明天午後雷雨襲3地　放晴倒數！連6天水氣轉乾

獨／精液抓猴非鐵證！幫尻槍見空包彈⋯辣妻疑夫偷吃　女醫曝真相

飛機還沒停就搶拿行李「台灣人都很急？」　網曝1習慣害的

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

快訊／雨還沒停！猛烈雨彈再轟3地　最新警戒區出爐

台鐵司機員連署中秋、國慶不出勤　交長：應不會發生

道明僑校下周一恢復上課　裝設傾度盤每天即時監測

快訊／國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

台灣草食男變多了？他嘆「都不主動追女生」...網曝1關鍵

連日雨彈狂炸！台中大坑6號步道邊坡崩塌　風管所緊急封閉部分路段

陸8月CPI重回增長　機構：市場對通縮擔憂降低

大馬遊客「曼谷叫車」差點被賣豬仔？　泰警調查曝真相：全是誤會

火腿連5戰先發打線不見「大王」　連3場代打皆未敲安

高雄輕軌又被撞！單車婦肇逃被逮　竟瞎扯：是列車闖紅燈

大直民宅塌陷第3天！北市心理諮詢專線「假日加開服務」

明天午後雷雨襲3地　放晴倒數！連6天水氣轉乾

走過開季低潮！本季締造10中繼、10救援　陳冠偉：算是突破自己

獨／精液抓猴非鐵證！幫尻槍見空包彈⋯辣妻疑夫偷吃　女醫曝真相

粗心護理師出包！嬰兒接種疫苗「劑量多了18倍」　腿腫化膿痛2年

飛機還沒停就搶拿行李「台灣人都很急？」　網曝1習慣害的

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

螯龍蝦堡輸了！台人最愛「麥當勞漢堡」曝光

基本工資連8漲！793萬人每月健保多繳17塊

快訊／雨彈來襲！9縣市大雨特報

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

12星座「最新一周運勢」曝光！天蠍遇貴人

即／強烈雨帶夜襲台南！市區慎防淹水

更多熱門

相關新聞

坦言8個月來未獲大直住戶陳情　王鴻薇：他們是透過一位市議員

坦言8個月來未獲大直住戶陳情　王鴻薇：他們是透過一位市議員

建商「基泰建設」位在台北市中山區大直街的新建工程，因施工出包，釀周邊民宅傾斜坍陷，201戶、420人被疏散。由於有災戶控訴幾個月前已向台北市府陳情，民進黨立委林楚茵遂批在地國民黨立委王鴻薇及自該職轉任台北市長的蔣萬安，聯手漠視。對此，王鴻薇今（9日）表示，她跟她的服務團隊沒有接到相關陳情，據她了解，住戶是透過一位議員跟市府陳情，不過她一定會全力協助後續的處理。

大直樓塌「1問題」麻煩了！他喊話蔣萬安：立刻介入

大直樓塌「1問題」麻煩了！他喊話蔣萬安：立刻介入

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

北市無人機勘災大直塌陷！松機暫停起降20分鐘　2航班延飛

北市無人機勘災大直塌陷！松機暫停起降20分鐘　2航班延飛

回擊吳崢為選舉一直蹭　王鴻薇：若違法你趕快去監察院告我

回擊吳崢為選舉一直蹭　王鴻薇：若違法你趕快去監察院告我

關鍵字：

大直民宅塌陷道明外僑學校北市教育局

讀者迴響

熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

包小柏女兒骨灰隨身帶

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

大直街42年老公寓「住9個月倒了」　網：房貸繼續繳

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面