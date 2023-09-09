10月侯友宜全國競總成立！　朱立倫任主委、王金平任「這個職位」

▲朱立倫將任侯友宜競選總部主委。（圖／翻攝自朱立倫臉書）



記者崔至雲／台北報導

面對2024大選，國民黨之前內部擾攘不斷，但在黨中央及總統參選人侯友宜的努力之下，地方派系已逐漸靠攏。國民黨主席朱立倫日前透露，全國競選總部的架構已確立，全國競總及各縣市競總也將於下個月成立。據了解，朱立倫將出任主任委員，立法院前院長王金平將出任後援會總會長。在南北聯合團結作戰下，爭取大選的最後勝利。

為積極拼選戰，扭轉選情，侯友宜近期努力整合國民黨內部問題，上個月底侯友宜終於在到訪雲林第三次後見到了雲林縣前縣長張榮味，張還親自在門口迎接，雖然是閉門餐敘，但是一同與會的藍委林文瑞透露，餐會中氣氛融洽，「團結 勝選昂重要」；而自從侯張兩人在雲林相會後，張榮味便沒有再與之前相挺的鴻海創辦人郭台銘公開露面過。

前幾天侯友宜更直接前往花蓮，與之前傳言不合的立委傅崐萁合體，傅崐萁公開牽起侯友宜的手，高喊「侯友宜凍蒜！」，支持侯友宜的態度不言可喻，兩人順利破冰，讓外界看到了國民黨內部整合成功，一掃過去3個多月來的內部動盪的陰霾，更甩開了郭台銘獨立參選的干擾。

而朱立倫周三也在中常會宣布，近期將邀請所有執政縣市首長，開始推動各縣市總統及立委參選人的競選總部，下個月將成立總統及立委參選人的全國競選總部，要匯集各界力量，以支持黨籍參選人。而今晚全國14位國民黨籍執政縣市長都將齊 聚新北市板橋餐敘，據了解，會議上朱立倫將邀請各縣市長擔任各縣市的競總主委及重要操盤手，其中，新北市議長蔣根煌則將擔任侯友宜新北市競總主委。

另，原本外界簇擁王金平擔任全國競總主委，但王則認為朱立倫應親自接任最為適合，因此據悉，最終競總主委就將由朱立倫擔任，而王金平則將出任後援會總會長，負責全國各組織團體的協調整合工作。

