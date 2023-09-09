傳愛40年！二林天人宮捐百萬現金與普渡物　資助雲林家扶

▲彰化天人宮住持胡建雄捐贈100萬元宇普渡物資給雲林家扶中心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新學期新氣象，雲林家扶學子即將蛻變，離開故鄉升學。來自彰化二林天人宮住持胡建雄8日在雲林縣長張麗善見證下，捐贈100萬元扶幼基金與超過90萬元的普渡供品給雲林家扶中心，共計雲林家扶高中職411名、大專420名學子受惠，天人宮截至目前已累計捐贈700萬元給雲林家扶。

雲林縣長張麗善表示，感謝彰化二林天人宮住持胡建雄親自捐贈助學金予雲林家扶中心，讓孩子在求學過程無後顧之憂；對於天人宮藉普渡會將208桌普渡物資與6000公斤白米送至雲林家扶，而3隻大豬公當普渡後與烤雞、烤鵝、魷魚乾、水果籃等分贈送雲林家扶家庭分享，將愛心擴及雲林縣受服務家庭，特別代表雲林鄉親感謝其善行義舉。

彰化二林天人宮住持胡建雄表示，公益是其一生的志業，多年來將民眾對濟公師父的奉獻香油錢，轉贊助於教育、軍、政、警與社福單位，希望讓社會有愛，讓人民能在安穩環境中學習成長，對於雲林家扶他會更努力付出，讓愛傳遍每一個角落。

天人宮主委魏志霖也說，因為天人宮看到在雲林的家扶中心，面對服務所需一直成長，尤其看見光為了高中職與大專生的助學金一學期就發出540萬元，而在經濟服務的近千戶家庭中，還有面對風災醫療意外的急難救助，更讓天人宮更要及時為雲林家扶伸出援手，讓雲林家扶有足夠的支援服務需要的家庭與孩子。

雲林家扶主委陳燦勲表示，雲林家扶中心與天人宮胡住持結緣超過10年，天人宮對於雲林弱勢家庭關心從不間斷，這10多年來累計捐贈助學金約700萬，家扶中心目前照顧有1000個家庭、近2000個孩子，需要的物資非常多，中元期間感謝彰化二林天人宮與雲林家扶一同扶貧、濟貧，讓雲林家扶服務的家庭，能脫貧經濟自立，讓社會充滿愛的力量與關懷。

▲雲林家扶大專生志工至彰化天人宮協助搬運6000公斤的白米。（圖／記者蔡佩旻翻攝）