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雲林國中女獲「菁英女孩」計畫資格　單親媽：最好的母親節禮物

▲▼ 。（圖／雲林家扶提供）

▲國中女學生吳依恩（中），獲選國際崇她雲林社「菁英女孩培訓計劃」資格。（圖／雲林家扶提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

母親節前夕，雲林家扶1名國中女學生吳宜恩，在國際崇她雲林社通過面試考核，取得暑假赴加拿大多倫多為期三週的「菁英女孩培訓計劃」資格，母親梁月草大呼這是最好的母親節禮物，並感謝崇她雲林社讓女兒有出國歷練的機會。

梁月草是一名越南籍單親媽媽，從事清潔工、早餐車打工、市場攤位販售、警局越南語翻譯，辛苦拉拔3名子女長大。梁月草說，女兒參加準備資料面試時就很緊張，得知順利取得資格後，非常開心、興奮。吳宜恩則送給媽媽一束康乃馨花束，感謝媽媽始終默默支持與鼓勵。

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雲林家扶主委陳燦勲表示，這個「好消息」比什麼母親節禮物都來得好更備感榮耀，宜恩能有此殊榮獲選參加菁英女孩培訓計劃到加拿大，對鄉下孩子是一大增進視野，特別謝謝國際崇她雲林社給家扶孩子機會，從安排課程讓孩子耳目一新深具吸引力與創造力。

▲▼ 。（圖／雲林家扶提供）

▲崇她雲林社員為吳宜恩加油打氣。（圖／雲林家扶提供）

國際崇她雲林社創社長廖文秀指出，其出國相關費用將完全由崇她雲林社支付，包含此行所有食衣住行，而最重要希望讓宜恩與來自世界各地菁英女孩們，藉由培訓裡的語言、地理、歷史、體能、射箭、游泳、獨木舟、野炊等課程，交流互動培養團隊精神，還有自發性學習增長信心與成就感，整個過程以開放選修讓參與者每個女孩去發掘自我、去琢磨展現領導能力。

崇她雲林社長楊薇蓁說，「菁英女孩培訓計劃」鼓勵弱勢孩子，有機會成為國際的菁英人才，願意為自己的未來努力翻轉人生，全額贊助海外遊學費用及機票，雲林縣從2021年啟動計劃，2022年第一批孩子已經完成遊學目標， 很高興雲林家扶吳宜恩同學通過2023年甄選，暑假時將到加拿大多倫多Tawingo Camp接受為期20天課程學習。

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