迎接全國古蹟日！雲林復古潮流趴哩PARTY　邀民眾品味美好時光

▲2023「雲林全國古蹟日—復古潮流趴哩PARTY」將於9月16日、24日在「虎尾央廣數位影音基地」登場，縣府文化觀光處今日舉行宣傳記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2023「雲林全國古蹟日—復古潮流趴哩PARTY」將於9月16日、24日在「虎尾央廣數位影音基地」登場，縣府文化觀光處今（8）日舉行宣傳記者會；雲林縣長張麗善邀請大家以復古的裝扮，創新的心情，享受美好時光，另外，全縣文化場域、歷史建物也都有安排活動，也歡迎大家一同見證以往，復古回味美好時刻。

雲林縣長張麗善指出，今年雲林全國古蹟日的主題「趴哩PARTY」源自描述法國時髦巴黎的趴哩趴哩(日文「パリ」)，在充滿軍備年代意義的虎尾央廣，辦起復古時髦PARTY，顛覆民眾對古蹟活化嚴肅靜態的刻板印象,期待以開放、共享的新理念取代原本的威權印象，用開闊的臂懷擁抱人群。

張麗善表示，縣府非常重視文化資產保護，積極修繕、恢復與活化縣內文化場域及歷史建物，自108年至今已完成17處古蹟歷建修復，尚有13件修復工程正在進行中，感謝文化部、客委會補助肯定，歡迎民眾到各場館走走看看，無論是宮廟或日式建築，都別有一番風味。

▲2023「雲林全國古蹟日—復古潮流趴哩party」活動依循文化部活態遺產(Living Heritage)的精神，匯集了各種復古、懷舊元素。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處長陳璧君說明，2023「雲林全國古蹟日—復古潮流趴哩party」活動依循文化部活態遺產(Living Heritage)的精神，匯集了各種復古、懷舊元素，歡迎民眾在9月16、24日下午2點至6點來虎尾央廣數位影音基地，體驗懷舊市集、復古播音室、黑膠講唱會、廣播實境秀等精彩活動，乘坐時光機，重返群星會。

陳璧君表示，參加活動的民眾在主視覺拍照打卡分享，即可兌換活動文創小禮，同時參加聽黑膠猜老歌、有獎徵答活動，邀請大家穿上你最「趴哩趴哩」的時代裝扮，懷抱和老朋友相約的興奮心情，一起參加這場時髦Party。另外，文觀處也串聯縣內各古蹟館舍一系列的精彩活動，讓大眾更了解有形文化資產場域、館所與無形文化資產的藝術、技術傳承者正在做的工作，促進對文化多樣性的尊重。

▲2023「雲林全國古蹟日—復古潮流趴哩party」活動依循文化部活態遺產(Living Heritage)的精神，匯集了各種復古、懷舊元素，雲林縣長張麗善與文官處長陳璧君一同簽署聯席。（圖／記者蔡佩旻攝）