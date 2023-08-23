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音樂陶冶心性與團隊精神　雲林家扶學子拓展視野增強自信心

▲雲林家扶在北港服務處舉辦才藝分享，海口鳥烏克&週五大爆炸重磅合體，透過社區興力計畫在地扎根陪伴家扶兒成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶在北港服務處舉辦才藝分享，海口鳥烏克&週五大爆炸重磅合體，透過社區興力計畫在地扎根陪伴家扶兒成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「音樂」神奇魔力凝聚雲林家扶學子的心，雲林家扶在北港服務處舉辦才藝分享，前副主委呂保岳與主任廖志文將代表才藝與熱情的花襯衫隊服為孩子們穿上，讓海口鳥烏克&週五大爆炸重磅合體，透過社區興力計畫在地扎根陪伴家扶兒成長，更歡迎有興趣學子可來報名參與。

前副主委呂保岳感謝指導老師張庭維長期陪伴教導。呂保岳說，「台西海口鳥烏克」的烏克麗麗與「北港周五大爆炸」吉他才藝隊，係由家扶與社區學生所組成的，分別成立有5～7年，從最基本和弦彈奏與基礎樂理一步一步慢慢學起，透過音樂才藝學習，凝聚提升家扶學子才藝的自信與展現魅力。

雲林家扶主任廖志文指出，烏克麗麗才藝隊2016年在台西希望教室成立，讓孩子在課後可以學習音樂才藝；而吉他才藝隊則是2018年在家扶北港服務處成立，不僅是琴藝薰陶、技能培養，練習中必須克服挫折與困難，努力不懈提升信心、耐心與專注力。

負責指導才藝隊學生的音樂老師張庭維表示，才藝隊學生們上課愛相互吐槽，但該認真練習的時候就出奇認真，我們有一致目標，參加各種舞台表演，背著烏克麗麗和吉他，走到各個景點進行街頭演出，體驗當個街頭藝人感覺，很享受一起學習、冒險的過程。

家扶負責台西希望教室社工李欣薇指出，烏克麗麗隊特別介紹高三黃佑梓同學，是7年前成立原始成員，從小五一路跟著才藝隊學習成長，不僅在雲林縣表演更征戰墾丁、台東、宜蘭、澎湖等地區戶外表演。佑梓說，最特別是與夥伴們一起登上家扶70音樂會的全國大型舞台，讓他最輝煌最引以為傲演出。

雲林家扶烏克麗麗與吉他隊才藝重磅合體展現成果，海線地區的兒童藉由音樂陶冶心性、團隊合作精神，透過野外舞台表演拓展視野增強自信心，也感謝指導老師張庭維認真帶領努力學習，雲林家扶藉此次才藝成果分享，歡迎家扶或社區學子對於烏克麗麗或吉他有學習興趣的學生洽加入雲林家扶才藝隊的行列。

▲雲林家扶在北港服務處舉辦才藝分享，海口鳥烏克&週五大爆炸重磅合體，透過社區興力計畫在地扎根陪伴家扶兒成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶在北港服務處舉辦才藝分享，海口鳥烏克&週五大爆炸重磅合體，透過社區興力計畫在地扎根陪伴家扶兒成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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