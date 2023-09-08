雲林西螺福興宮慶讚中元　贊普公益贈出2000份供品送暖弱勢

▲西螺福興宮與西螺、二崙、崙背、莿桐、林內等五個鄉鎮公所合作，關懷送暖地方低收入戶與關懷對象，以及西螺分局轄區內的弱勢家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮對於地方文教扎根、休閒觀光、社會公共事務等領域不遺餘力，傳承百年的西螺街普度，以往均由西螺福興宮為主聯合附近街坊、鋪戶及全國各地善信人等共同贊普，將近20年來連年捐贈普桌物資做公益，溫暖人間。

2023年福興宮依循舊例，大月於農曆7月23日辦理慶讚中元普度拔薦法會，並與西螺、二崙、崙背、莿桐、林內等五個鄉鎮公所合作，關懷送暖地方低收入戶與關懷對象，以及西螺分局轄區內的弱勢家庭。為此，西螺鎮長廖秋萍、莿桐鄉長廖秋蓉、林內鄉長劉姿言均出席與會，二崙鄉與崙背鄉公所亦派代表出席，讓數千份普品捐獻物資可以送抵需要幫助的家庭。

▲二崙、崙背、莿桐、林內等鄉鎮公所首次配合福興宮辦理普品捐贈，獲得地方首長大力支持，盤點各地關懷對象與社區所需，讓太平媽祖的慈悲與愛為社會帶來無限的溫暖與安定的力量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

福興宮董事長楊文鐘表示，中元普度是民間重要的慶典，緬懷先祖與在這片土地上的曾經付諸心血甚至生命的前行者，透過普度儀式，我們自我反省人與自然萬物的關係，虔心懺悔、賑濟孤幽，誠祈冥陽兩利，可謂人間有愛、眾生有情。

西螺鎮長廖秋萍說，福興宮是西螺地區的重要公廟，信仰範圍涵蓋濁水溪流域，肯定福興宮長期對地方事務與照顧西螺鄉親的努力，樂見普度物資捐贈對象擴及鄉鎮，期望太平媽慈悲為懷的精神，更加發揚光大。

西螺福興宮指出，二崙、崙背、莿桐、林內等鄉鎮公所首次配合福興宮辦理普品捐贈，獲得地方首長均大力支持，盤點各地關懷對象與社區所需，讓太平媽祖的慈悲與愛為社會帶來無限的溫暖與安定的力量。

▲西螺福興宮傳承百年的西螺街普度，聯合附近街坊、鋪戶及全國各地善信人等共同贊普，近20年來連年捐贈普桌物資做公益，溫暖人間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）