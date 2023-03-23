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兒童節前夕送禮　家扶志工繪本表演引導「好好說愛+自我保護」

▲雲林家扶社工們扮演顏色妖怪，用顏色具像化情緒在快樂、傷心、生氣、害怕、平靜等，引領環球幼兒園的小朋友學習「整理情緒，把內心話說出來、好好說愛」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶社工們扮演顏色妖怪，用顏色具像化情緒在快樂、傷心、生氣、害怕、平靜等，引領環球幼兒園的小朋友學習「整理情緒，把內心話說出來、好好說愛」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球幼兒園攜手雲林家扶，在兒童節前夕送給85位小朋友兒童節禮物，以繪本《顏色妖怪》的內涵進行表演，藉由互動引導幼兒們遇到傷心或生氣或是困難，都可以把內心話說出來、好好說愛。一名幼童在活動後也大方分享，「顏色妖怪說不用生氣、不用哭，練習慢慢說，就可以讓爸爸媽媽知道我想要什麼」。

雲林家扶社工們扮演顏色妖怪，用顏色具像化情緒在快樂、傷心、生氣、害怕、平靜等，引領環球幼兒園的小朋友學習「整理情緒，把內心話說出來、好好說愛」。透過邀請小朋友們把顏色妖怪假想成自己，同步跟進不同情緒表現，此起彼落的笑聲、哭聲、怒吼聲，協助小朋友們進一步了解自己的感覺。孩子們踴躍上台、圍繞著顏色妖怪，將情緒物件歸類在瓶子裡。

環球科技大學校長沈建華說表示，小朋友在學不僅認數字、認形狀，更強化小朋友的心理素質，讓小朋友學習認識情緒、表達情緒」。幼兒園長何采樺提到，情緒是中性的，接納自己的情緒，雲林家扶宣導的內涵淺顯易懂，小朋友可以理解、做得到的情緒應對方式，最終回到平靜。

雲林家扶中心主任廖志文指出，幼兒就是應該好好被照顧，肯定、同理家長在教養上方法和努力，情緒教育向下紮根，幼兒學習適切表達，家長發展合宜管教，才能一起好好說愛、增加自我保護能力，環球幼兒園進行情緒教育目的，希望情緒教育、親職教育回到家庭裡互利，落實兒童保護的根本，家長一同陪伴孩子快樂成長。

▲雲林家扶社工們扮演顏色妖怪，用顏色具像化情緒在快樂、傷心、生氣、害怕、平靜等，引領環球幼兒園的小朋友學習「整理情緒，把內心話說出來、好好說愛」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶與環球附幼的孩子們及老師一同宣導4／28兒保日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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