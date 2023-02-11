雲林寄養家庭驟減　縣府、家扶為失依童找避風港

▲縣長張麗善親自為31戶寄養家庭授證，並感謝他們用心守護失依的孩子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與雲林家扶中心今(11)日上午舉辦112年度寄養家庭招募暨授證典禮，縣長張麗善親自為31戶寄養家庭授證，並感謝他們用心守護失依的孩子外，也呼籲有意願的民眾踴躍申請，加入家扶中心寄養家庭行列，讓需要被照顧的孩子有個溫暖的避風港。

今日活動，家扶中心特別邀請2戶年齡較輕的寄養家庭分享照顧經驗，其中寄養媽媽許麗雅，2019年加入寄養家庭行列，現照顧小四雙胞胎，她用愛心陪伴孩子矯正發音，改善語言表達及溝通能力。她說，當寄養家庭沒那麼困難，做了就會有自己的方法，家扶也會辦很多課程讓大家學習，所以不用擔心，有興趣、家裡人手也夠就可以參加。

雲林家扶陳燦勳主委指出，雲林縣去年底需要安置兒少有169位，目前雲林家扶中心的寄養家庭共31戶，照顧35位寄養童，近5、6年來減少了29戶寄養家庭、新加入20戶，寄養家庭的流失非常嚴重，期盼對於照顧小孩有興趣的家庭，能夠踴躍加入寄養的行列，讓這些孩子能夠受到很好的照顧，重新體驗家的溫暖，平安健康長大。

雲林縣長張麗善表示，雲林家扶中心從1986年開始接受縣府委託辦理寄養服務，讓失依的孩子在成長過程中，可以獲得適當的照顧跟支持；這幾年失依的孩子越來越多，但今年雲林縣合格授證的寄養家庭僅31戶，有近八成兒少需要到機構或外縣市接受照顧，非常急需新血加入，希望社會大眾共襄盛舉。

社會處表示，家庭式照顧是兒少成長過程中重要的基石，透過完整的家庭照顧才得以健全人格發展。照顧弱勢族群一直是雲林縣政府重要的政策及責任，而寄養家庭就是照顧弱勢兒少的重要方式，故培植寄養家庭一直是縣府很重要的任務，呼籲年滿25歲、擁有國中以上學歷、家中有足夠空間、穩定收入者加入寄養家庭的行列，共同守護及疼惜孩子。

▲透過完整的家庭照顧孩童才得以健全人格發展，而寄養家庭就是照顧弱勢兒少的重要方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）