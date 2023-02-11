　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林寄養家庭驟減　縣府、家扶為失依童找避風港

▲透過完整的家庭照顧孩童才得以健全人格發展，而寄養家庭就是照顧弱勢兒少的重要方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善親自為31戶寄養家庭授證，並感謝他們用心守護失依的孩子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與雲林家扶中心今(11)日上午舉辦112年度寄養家庭招募暨授證典禮，縣長張麗善親自為31戶寄養家庭授證，並感謝他們用心守護失依的孩子外，也呼籲有意願的民眾踴躍申請，加入家扶中心寄養家庭行列，讓需要被照顧的孩子有個溫暖的避風港。

今日活動，家扶中心特別邀請2戶年齡較輕的寄養家庭分享照顧經驗，其中寄養媽媽許麗雅，2019年加入寄養家庭行列，現照顧小四雙胞胎，她用愛心陪伴孩子矯正發音，改善語言表達及溝通能力。她說，當寄養家庭沒那麼困難，做了就會有自己的方法，家扶也會辦很多課程讓大家學習，所以不用擔心，有興趣、家裡人手也夠就可以參加。

雲林家扶陳燦勳主委指出，雲林縣去年底需要安置兒少有169位，目前雲林家扶中心的寄養家庭共31戶，照顧35位寄養童，近5、6年來減少了29戶寄養家庭、新加入20戶，寄養家庭的流失非常嚴重，期盼對於照顧小孩有興趣的家庭，能夠踴躍加入寄養的行列，讓這些孩子能夠受到很好的照顧，重新體驗家的溫暖，平安健康長大。

雲林縣長張麗善表示，雲林家扶中心從1986年開始接受縣府委託辦理寄養服務，讓失依的孩子在成長過程中，可以獲得適當的照顧跟支持；這幾年失依的孩子越來越多，但今年雲林縣合格授證的寄養家庭僅31戶，有近八成兒少需要到機構或外縣市接受照顧，非常急需新血加入，希望社會大眾共襄盛舉。

社會處表示，家庭式照顧是兒少成長過程中重要的基石，透過完整的家庭照顧才得以健全人格發展。照顧弱勢族群一直是雲林縣政府重要的政策及責任，而寄養家庭就是照顧弱勢兒少的重要方式，故培植寄養家庭一直是縣府很重要的任務，呼籲年滿25歲、擁有國中以上學歷、家中有足夠空間、穩定收入者加入寄養家庭的行列，共同守護及疼惜孩子。

▲透過完整的家庭照顧孩童才得以健全人格發展，而寄養家庭就是照顧弱勢兒少的重要方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲透過完整的家庭照顧孩童才得以健全人格發展，而寄養家庭就是照顧弱勢兒少的重要方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／中油汰換天然氣管線工程意外！烈焰狂竄3樓高　現場搶修中

►佛系求子恐浪費時間　茂盛醫院：先進試管技術懷孕率近7成

►為土耳其、敘利亞祈福　張麗善及雲林縣府員工捐出一日所得

►小貨車被偷急報案　2hrs破案「這機器也找回」車主驚喜謝警

 

ET快訊
劉亞仁爆失聯！公司回應了
「台大五姬」資工彌淡出演藝圈　近照曝光！
若核災爆發「這2國」最安全！　科學家點出3大生存優勢
情人節低溫+雨彈夾擊！一圖看降雨熱區
快訊／台灣中心爆募款黑幕！曾聖光家屬發聲了
快訊／印尼發生規模5.9地震　深度僅11公里
聽到「福原愛」猛搖頭！在台日人真實反應全場爆笑
館長捐100萬助土耳其！　吳宗憲嗆「捐更多」：拿出來說嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本盛岡市長率團拜會徐榛蔚　盼深化觀光、農業交流合作

雲林寄養家庭驟減　縣府、家扶為失依童找避風港

朱立倫出席台南感恩餐會　讚許林進旺栽培青年參政

經典賽海報缺台灣！挨轟火速更新　地主城市的她說話了

星雲大師圓寂荼毗　南警周邊道路將交通管制

結合「頑繩」培訓搜救尖兵　南消二大隊強化山域救援能量

基北北桃平台會議登場　張善政：盼儘快推動1280月票案

性別平等好好講　瞭解性別平權跟上國際趨勢

台南市勞工局授證　表揚優秀勞工志工

野崎孝男顧問赴山形演講介紹台南　黃偉哲：期待兩市今年精彩交流

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

劉以豪告白「我的第一次」　遭打槍..最後親到床上補償♥

摩托車方向燈聲＋清唱！　完美合音名曲《Happy》

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

日本盛岡市長率團拜會徐榛蔚　盼深化觀光、農業交流合作

雲林寄養家庭驟減　縣府、家扶為失依童找避風港

朱立倫出席台南感恩餐會　讚許林進旺栽培青年參政

經典賽海報缺台灣！挨轟火速更新　地主城市的她說話了

星雲大師圓寂荼毗　南警周邊道路將交通管制

結合「頑繩」培訓搜救尖兵　南消二大隊強化山域救援能量

基北北桃平台會議登場　張善政：盼儘快推動1280月票案

性別平等好好講　瞭解性別平權跟上國際趨勢

台南市勞工局授證　表揚優秀勞工志工

野崎孝男顧問赴山形演講介紹台南　黃偉哲：期待兩市今年精彩交流

劉亞仁突改機票晚2天返韓！警方疑「為避檢出陽性」　公司再發聲

每天當成最後一天　歐書誠生日願望要給林哲瑄

王思佳老公「遭超敏感鄰居投訴」走路太大聲　1招直接解決

高雄建案開工、銷售圖資化　消費者找房一站看完

兄弟游擊新星出閘 張仁瑋給助總調一下

日本盛岡市長率團拜會徐榛蔚　盼深化觀光、農業交流合作

六度偷親女同事肩膀還摸腰　女子嚇到尖叫報警...怪阿北這下慘了

新北「一家四口三死」悲劇　衛福部要求1個月內盤點高照顧負荷家庭

一喊就過來！「烏龜飛奔」翹屁屁給摸摸　家人萌暈：養到小狗狗了

練球都跟林書豪對位　陳又瑋期待被解放學更多

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

地方熱門新聞

快訊／基隆市停水「延後1週」

嘉義民生公園道將圳打造水岸森林廊道

桃園燈會還有三天！搭火車來富岡抽黃金

發完最後1箱抗病毒藥藥師馮水源告別人世

台南東門陸橋封閉施道路號誌週期改善

星雲大師圓寂荼毗周邊道路將交管

台東縣府率團前進馬祖行銷台東鳳梨釋迦

日本官員考察台南新化果菜市場讚譽有加

攜手TVBS副董啟動愛無限　謝國樑盼送關懷

南消二大隊強化山域救援能量

基北北桃平台會登場　張善政盼盡快推動1280月票

台南市勞工局授證表揚勞工志工

瞭解性別平權跟上國際趨勢

野崎孝男顧問赴山形演講介紹台南

更多熱門

相關新聞

台南市勞工局授證表揚勞工志工

台南市勞工局授證表揚勞工志工

台南市勞工局11日上午舉行志工授證暨表揚大會，王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工之外，並藉此機會感謝所有志工長期投入志願服務工作，陪伴勞工朋友找到生命的希望，這份無私的奉獻，除協助市府服務本市勞工外，也是順利推動各項勞工事務最重要的助力。

為土耳其、敘利亞祈禱　雲林縣府由張麗善帶頭捐所得

為土耳其、敘利亞祈禱　雲林縣府由張麗善帶頭捐所得

郭台銘披藍袍選總統？　張麗善：只要認同國民黨理念誰都歡迎

郭台銘披藍袍選總統？　張麗善：只要認同國民黨理念誰都歡迎

雲縣府啟動雙B計畫　「五工隊」強化社會安全網

雲縣府啟動雙B計畫　「五工隊」強化社會安全網

味全龍斗六球場開訓　魏應充寫下「龍眾一心」

味全龍斗六球場開訓　魏應充寫下「龍眾一心」

關鍵字：

寄養家庭雲林家扶授證張麗善

讀者迴響

熱門新聞

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

張景嵐認愛了！十指交纏照激閃

快訊／長壽電視劇男星驚傳在家離世！

不是鄰居難搞！隋棠豪宅「便宜5000萬」真相曝光

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

吳鳳直擊台人捐物資倉庫現場！

2023「上半年桃花運TOP3」出爐！

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

北市殯儀館冰櫃塞爆！　80具遺體放禮廳「冷氣風扇降溫」

他資產千萬調信用卡額度被退件　補1圖換銀行道歉

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

發錢了！一條件可領「57600元」

東京大雪警報　上百航班取消

更多

最夯影音

更多
點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化
GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面