回擊吳崢為選舉一直蹭　王鴻薇：若違法你趕快去監察院告我

▲王鴻薇偕同游淑慧、羅智強9日上午到台北地檢署告發基泰建設並受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨籍中山、北松山立委王鴻薇昨指出其收到的「基泰建設」30萬元政治獻金，來自一名已從商的媒體前輩，該人以基泰建設為名來捐獻，但民進黨立委參選人吳崢則質疑王的說法恐已違法，監察院應該徹查。對此，王鴻薇今（9日）回擊，如果有任何違反《政治獻金法》，希望吳崢趕快去監察院告她，要選舉一直蹭，「你光是蹭幹什麼，你趕快去監察院告我」。

基泰建設位在台北市中山區大直街的新建工程，因施工出包，釀周邊民宅傾斜坍陷，201戶、420人被疏散。對於被民進黨批在2022年九合一大選及2023年中山、北松山立委立委補選中，共收取30萬元政治獻金，王昨表示，她不認識基泰建設的董事長跟總經理，這2筆政治獻金是來自一位已從商的媒體前輩，該人以基泰建設為名來捐獻。

但吳崢質疑，若捐款並非來自基泰建設，王鴻薇的說法恐已違反《政治獻金法》，將有罰則，監察院應該對此徹查。若捐款確實來自基泰建設，則王鴻薇的回應即是公然說謊。

對此，王鴻薇9日受訪時回及，如果有任何違反《政治獻金法》，「我希望吳崢趕快去監察院告我」，民進黨就是很奇怪，因為要選舉，一直蹭、一直蹭，「你光是蹭幹什麼，你趕快去監察院告我」。