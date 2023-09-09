侯友宜推「基本薪資33K」政策　柯志恩批綠營：跳票！該換人改變

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜8日提出青年低薪政策，承諾當選後將逐步調高基本薪資至3萬3千元，並鼓勵上市櫃公司提撥稅後盈餘為員工加薪以及徵收富人稅。對此，國民黨智庫執行長柯志恩表示，民進黨執政七年來，薪水調幅永遠趕不上物價通膨的速度，貧富差距也達十年新高的6.15倍，痛批「民進黨背棄了年輕人的託付與期待，過去的承諾也一再跳票，是時候換人來改變了。」

柯志恩指出，對於經常外食的人來說，可以明顯感受到，一些常吃的美食不僅份量變少了，連價位也早已回不去。民進黨執政七年來，薪水調幅永遠趕不上物價通膨的速度，貧富差距也達十年新高的6.15倍，低薪、高房租、高失業率無疑讓青年成為最鬱悶的一族，若說少子化是國安危機，讓國家未來的棟樑失去競爭力，何嘗不是一種國安問題？

柯志恩強調，國民黨不像民進黨的「國家希望工程」，有廣大排場，到了執政末期才想到要召集200多位專家學者解決問題。侯友宜昨日召開「顧青年、挺加薪、抗通膨」記者會，就是要務實的為青年困境提出解方，包括：讓所得淨額56萬以下的受薪階級減半課稅、將扶養12歲以下子女的扣除額提高50％，以及逐步提高基本工資到3萬3000元等，這些都代表侯友宜宣誓挺青年的決心。

柯志恩說，雖然「輕稅賦」政策有稅損，但絕不會有大撒幣的疑慮，也將同步針對所得超過1000萬以上，且薪資所得占三成以下者，開徵所得稅至45%，對於財富來源超過三成來自「薪資所得」的人來說，實際影響不大。她批評，民進黨政府背棄了年輕人的託付與期待，過去的承諾也一再跳票，是時候換人來改變了。