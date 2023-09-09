控基泰「合建意向書」內容不清楚　柳采葳：令人懷疑賠償誠意

▲國民黨發言人柳采葳。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄因建商「基泰建設」施工出包，發生民宅傾斜意外；事發後，基泰建設向住戶發放慰問金時，內容竟夾帶「合建意向書」，引起受災戶嚴重不滿。對此，台北市議員柳采葳批評，雖然基泰建設稱，他們只是希望以意向書搜集受災戶意願，不會規避賠償責任，但意向書內容不清不楚，令人懷疑賠償誠意。

柳采葳9日表示，在北市府究責態度強硬的情況下，基泰建設強調，他們絕對會負起相關責任；然而，受災戶昨日陸續收到基泰建設提供的「合作興建意向書」，基泰建設則稱，他們只是希望以意向書搜集受災戶意願，不會規避賠償責任，但意向書內容不清不楚，令人懷疑其誠意。

柳采葳指出，意向書內提到「以甲方舊建物一坪換回新建物一坪」，但未載明是實坪還是虛坪，在現代建物公設動輒35%起跳的情況下，若採虛坪計算，受災戶要維持原有居住坪數，幾乎都要額外補價差。再者，意向書內承諾給予「地下室平面車位一台」、「有關房租補貼雙方另議」等條約文字模糊不清，沒有給出清楚的名詞定義，整張意向書內容幾乎都是另議或以合建契約為主，此刻要災戶簽訂不清不楚的意向書，意圖不明。

柳采葳認為，基泰建設是上市櫃公司，其法務團隊及法律能力應遠遠不止於此，拿出更為合情、合理、合法的意向書應當不難，但此時要求受災戶簽署意義不明的意向書，不僅讓人擔心意圖，也令人懷疑賠償誠意。