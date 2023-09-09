「今遞狀對基泰聲請假扣押」　蔣萬安：出來負責！沒第二條路

▲台北市長蔣萬安視察台北市大直街94巷民宅房屋傾斜下陷現場。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安9日上午再度來到大直房屋坍陷災區視察，並表示今天會書面遞狀聲請對基泰建設假扣押，確保住戶朋友權益；他喊話基泰建設，現在要做的就是出來面對負起責任，不要逃避問題，把該做的事情、相關安置跟受災照顧做好，「現在就是要負起責任，沒有第二條路」。

蔣萬安說，昨天法務局即刻成立律師團協助受災居民，「今天會書面遞狀聲請假扣押，確保住戶朋友權益，請法務局和律師團準備好今天會遞狀」，同時後續相關證據的保全、損害賠償的訴訟，都會協助住戶，同時相關律師費也都是台北市政府負擔。

蔣萬安也再度正告基泰建設，此時此刻最重要就是負起一切責任、出來面對，把相關受災住戶的照顧安置做好，這是現在最要的工作，「如果持續規避責任、迴避問題，民眾不會給你任何幾會」。

蔣萬安提到，包括相關鑑定過程或是工程施工、開挖，地下層開挖11.95公尺疑點等，「如果回過頭檢視並且調查，有任何刻意規避責任的情事，必須要全面檢視整個機制跟SOP」，會成立調查小組，就整體過去的SOP以及審查機制，讓台北市帶頭，同時政府更有主動積極的角色，去做全面的檢討跟盤點。

至於議員王世堅說建商竟給不出觀測資料？蔣萬安說，昨天已經正式發文要求建設公司提供觀測資料，已經要求他們提供。

蔣萬安重申，現在基泰建設要做的就是出來面對負起責任，不要逃避問題，把該做的事情、相關安置跟受災照顧做好，不要有任何現在還挾帶合建意向書的狀況，這個引起住戶很大的反感，「現在就是要負起責任，沒有第二條路」。