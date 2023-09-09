她爆基泰負債2百多億！一脫產災戶求助無門　喊話市府：快聲請假扣押

▲台北市大直街94巷內基泰建設之建築工地疑因地下室施工不慎，導致鄰近民宅房屋傾斜下陷。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

基泰建設位於北市大直街94巷的住宅工地7日因施工疏漏，導致鄰近一棟公寓坍塌下陷，300多名住戶被迫連夜撤離。根據相關受災情形，有營建大老評估，粗估賠償金總額10億以上跑不掉。立委高嘉瑜9日受訪時表示，基泰建設負債2百多億、可動用現金不到29億，賠償範圍超過10億，基泰會不會脫產也是一個問題，北市府應儘速行動。

對於受災賠償，高嘉瑜呼籲，台北市長蔣萬安盡快假扣押建商財產，基泰建設負債2百多億、可動用現金不到29億，賠償範圍超過10億，基泰會不會脫產也是一個問題，建商蓋房子鄰損保險保額非常低，一個數億建案只保區區幾百萬，哪夠賠？

高嘉瑜表示，很多建商跟建管處有關係，當民眾被建商欺負時，有沒有敢站出來主持公道？基泰建設這些偷雞摸狗行為，難道沒有人幫護航嗎？蔣萬安一定要趕快揪出來當街示眾，讓大家知道是哪些人。這些房子如何重建也要趕快有計劃，還要趕快假扣押建商資產，展現行動力讓民眾看到。

高嘉瑜也質疑，當初公文到底怎麼發的？鑑定技師跟單位是誰？怎麼會有這麼離譜的鑑定？房子倒成這樣還可以說沒有結構安全之虞不予列管，這才是最大貓膩。

對於賠償問題，高嘉瑜表示，現在很多建商都是一案一件設公司，若他還是依照子公司的方式興建，甚至可能責任有限，子公司登記資本額可能不到1億、2億，到時候民眾真的欲哭無淚。

賠償金部分，高嘉瑜指出，有很多評估，目前看到將近10億，還有長期安置費用、重建時間等等，之後地層下陷範圍擴大的話，金額可能不斷增加，建商到底要拿多少錢賠償才是民眾最擔心的，市府要儘速假扣押建商財產，保全民眾權利。

