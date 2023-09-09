走出國門買買買玩一波　高雄財政局提醒：免稅菸酒別踩雷

▲出國旅遊玩樂、購物的同時，高雄市政府財政局提醒，千萬要留意免稅菸酒相關法規，以免觸法吃罰單。（圖／記者謝盛帆攝）

生活中心／綜合報導

隨著海外旅遊潮復甦，越來越多人迫不及待安排假期，買了機票說走就走，準備出國拍照打卡、一次報復性玩回來，並且大肆血拼購物，把行李箱裝滿戰利品扛回家，為疫後出遊留下美好回憶。只是太久沒飛出國，不僅登機事項要注意，入境規定哪些東西不能帶、必須申報或限制多少，都得再重新好好熟悉一遍，避免觸法，高雄市政府財政局就提醒大家，在享受海外免稅購物的同時，別忘了留意免稅菸酒的相關法規，以免踩雷吃罰單，讓愉快旅遊回憶蒙上陰影！

旅遊途中沒買夠、轉機候機太無聊，機場免稅店最好逛，菸酒品、巧克力、餅乾、香水及化妝品等琳琅滿目，也是許多人採買伴手禮，在上機前補貨的最終站，尤其是菸酒品這類高稅負的商品，免稅後，售價遠低於國內市場行情，不少人為了撿便宜，會趁著出國時購買或是幫親朋好友攜帶，但絕非無上限大採買，不管是從免稅商店、飛機上或國外等購得，包括自國內攜出再攜回，隨身及不隨身行李內的所有菸酒品「總數量」，都必須遵守菸酒法令規定，高雄市政府財政局指出，旅客要攜帶菸酒品入境，年齡及數量上的限制都要注意。

▲若攜帶超過免稅數量的菸酒品，且未向海關申報，將面臨相關罰則。（上圖／高雄市政府財政局提供，下圖／資料照）

攜帶免稅菸酒品入境時，應該注意哪些法規呢？高雄市財政局局長陳勇勝表示，今（112）年配合民法成年年齡下修及菸害防制法修正，攜帶酒品入境的年齡門檻調整成18歲，攜帶菸品入境的年齡門檻仍維持在20歲。酒品免稅數量為1公升（不限瓶數），菸品免稅數量為捲菸200支（1條）、雪茄25支或菸絲1磅。若攜帶超過免稅數量的菸酒品，且未向海關申報，超量部分將由海關沒入，並依照菸酒管理法第45條之規定，裁罰新臺幣500至5,000元罰鍰。近年興起的加熱式菸品則不論數量多寡，一律禁止攜帶入境，違者將移由衛生福利部國民健康署或財政部國庫署依菸害防制法或菸酒管理法規定，按次裁處罰鍰並沒入菸品。

採買免稅菸酒品時，除了要留意年齡及數量外，在用途上也同樣有限制。陳勇勝局長提及，許多民眾不清楚，轉售免稅菸酒品其實是違法的，旅客攜帶入境的免稅菸酒品僅能自用或餽贈，不得有販售行為，否則以販賣私菸酒論處，依違反菸酒管理法第46條規定，處以罰緩新臺幣3萬元至50萬元並沒入。特別提醒，販售行為不以交易完成為要件，一經檢舉就有被開罰的可能，近期或之後有出國計劃的民眾要多加注意！

此外，陳勇勝局長也表示，高雄市政府財政局身為菸酒品的地方主管機關，除了查緝外，法令宣導也是重要任務之一，因此平常會透過各式媒體管道，包含報章雜誌、電視、廣播、戶外看板、電子報、社群、YouTube、Podcast等，讓不同年齡層族群都有機會接觸到菸酒法令廣告，在潛移默化下，形成正確觀念，另搭配市府的活動擺攤宣導，與民眾面對面互動，解答疑惑。希望透過宣導來降低民眾誤觸法網受罰的情事。

▲於高雄捷運站外看板刊登廣告，提醒路過的市民注意菸酒法規。（圖／高雄市政府財政局提供）

探索異國文化、品嚐美食，以及尋找當地獨特的紀念品與免稅購物，都是海外旅行的樂趣，尤其在疫情過後，忍了好久，終於能夠飛出去大玩特玩，行前除了做好景點功課，入境規定也一定要了解清楚，才不會大掃玩興，讓自己陷入窘境。高雄市政府財政局再次呼籲民眾遵守相關法規，切勿以身試法，快快樂樂出門，平平安安回家，如有菸酒法令相關問題，歡迎撥打(07)3314320。

(高雄市政府財政局 廣告/部分經費來自菸品健康福利捐)