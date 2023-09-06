有效打擊絕不妥協！高雄財政局菸酒查緝專業一流　績效全國第一

▲高雄市政府財政局與海關攜手查緝私菸，共同守護市民健康。（圖／高雄市政府財政局提供）

生活中心／綜合報導

鎖定可疑貨櫃，開櫃、搬運、清點，攔截未經申報之走私菸酒，並且全數查扣，高雄市政府財政局打擊不法，屢傳捷報，以專業的查緝技巧和不屈不撓的精神，持續加強菸酒稽查及取締，守護市民健康，在111年度各地方政府執行私劣菸酒查緝績效考核中，經財政部評定榮獲全國第一名，表現優異，為全國樹立表率，也展現高雄在私劣菸酒查緝上，絕不妥協的態度！

把市民健康視為最高準則，高雄市政府財政局除了在菸酒查緝上不遺餘力外，在菸酒法令宣導方面也是主動出擊，與民眾面對面互動，透過將相關小知識巧妙融入活潑有趣的闖關遊戲、有獎徵答中，吸引民眾參與，一邊玩、一邊學，像是網路上禁止販賣菸酒品、勿購買來路不明及價格偏低明顯不合理之菸酒品，在寓教於樂中輕鬆學習菸酒法規，建立正確的觀念，提高自我健康意識。針對菸酒業者，則是不定期舉辦相關課程，提供業者免費報名，並於例行檢查時，提醒業者執業所須注意事項，以免觸法得不償失。

▲▼菸酒法令宣導小隊在活動攤位懸掛宣導標語、發放文宣以及有獎徵答，讓民眾在寓教於樂中輕鬆學習菸酒法規。（圖／翻攝自高雄市政府財政局官網）

高雄市政府財政局局長陳勇勝表示，防杜私劣菸酒流入市面，一直是中央與地方共同努力的目標，近年受到新冠疫情及電商發展影響，菸酒走私態樣、銷售方式不斷改變，再加上新型菸品的出現，查緝工作上確實面臨不少困難與挑戰，但我們不畏艱難，積極調整查緝手法，滾動式更新，增加查緝力度及情報蒐集廣度，並與各個協緝機關密切合作，形成了聯合執行的力量，透過情報共享、行政資源相互支持，讓問題迎刃而解，確保私劣菸酒無所遁形。

陳勇勝局長強調，高雄市政府財政局全力查緝違規菸酒及辦理法令宣導，在111年度私劣菸酒查緝工作中，共查獲違規菸品322萬6,757包，違規酒品73萬9,009公升，查獲成果豐碩，此殊榮都要歸功於同仁們的努力及協查機關的鼎力相助，未來也將持續加油，讓市民健康與消費權益獲得更多更好的保障。此外，為提升市民的重視及參與，規劃透過多元媒體管道執行政令廣告，詳細說明私劣菸酒的危害和查緝工作的重要性，也鼓勵市民提供情報線索，若有發現疑似不法菸酒品，可撥打高市府菸酒檢舉專線電話07-3314320，財政局會保護檢舉人隱私，對線索嚴格保密，盼共同有效地打擊私劣菸酒。

▲查扣未有中文標示的私酒，防堵流入市面。（圖／高雄市政府財政局提供）

高雄市政府財政局站在第一線把關，績效有目共賭，讓陳勇勝局長敢直言「我們對未來充滿信心！」他也提到，財政局定期邀集專家學者辦理講習，提升同仁的查緝技巧，以及與菸酒業者保持良好互動，充分了解市場變化，並加強各機關間的橫向連結，持續致力於提高私劣菸酒查緝的效率和成效。

▲高雄市政府財政局透過活動宣導提醒消費者選購菸酒品時，應慎選店家以保障自身健康與消費權益。（圖／高雄市政府財政局提供）

高雄市政府財政局呼籲，私劣菸酒的問題需要大家共同努力，提醒消費者選購菸酒品時，應該慎選商家，以保障自身健康與消費安全；菸酒業者進貨時，應取得合法進貨憑證，切勿向來路不明的廠商進貨。未來，高雄市政府財政局將繼續站在私劣菸酒查緝的最前線，打造更健康、更美好的生活環境。

(高雄市政府財政局 廣告/部分經費來自菸品健康福利捐)