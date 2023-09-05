Lulu遭海關扣留9hrs　她籲「犯罪集團毒品混蠟燭」：查緝變嚴

▲Lulu出國遭海關扣留。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）



記者施怡妏／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）團隊日前赴日，因攜帶中藥、減肥藥、精油等物品，一群人遭扣留9小時，旅日達人林氏璧表示，會被開箱檢查，是因為緝毒犬有反應，香氛精油類盡量不要攜帶，若要帶藥物最好要有標示，且完整包裝未拆封，較不會被懷疑。就有網友指出，因為有毒品混入精油的案例，因此查緝變頻繁。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，領行李時緝毒犬有反應，因此被要求開箱檢查，影片中說可能導致此的東西包括了精油，香氛機或是聖木，後來香氛機、兩瓶精油被要求要化驗檢查，檢查不出東西，海關提醒以後不要帶類似的東西。

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若要攜帶藥物或是營養品，最好要有完整標示，包裝／藥袋／處方籤，林氏璧表示，「比方說我個人這一年來會帶中藥清冠一號，我都是完整包裝未開封的直接帶，另外分裝標示不清的藥物會被懷疑」。

▲若要攜帶藥物，一定要有完整標示。（示意圖／記者蔡玟君攝）



至於開漫遊結果弄錯台灣日本時間這件事，林氏璧表示，「如果用上網卡或eSIM／分享器就沒有這個問題了，另外日本各大機場應該都有免費wifi才是呀？」最重要的一點是，護照一定要帶對，「不要帶成舊的護照，這是基本中的基本！」

如果真的不幸遇到海關扣留，林氏璧提醒，「請大家保持鎮定，好好配合調查，你是清白的話終究會被釋放的」，如果是同行友人發生狀況，在外面等候的人也要趕緊機動調整行程，「希望大家都能快快樂樂出門平平安安回家！」

貼文一出，有網友分享經驗，「精油跟香氛蠟燭最近查緝比較頻繁，是因為已經有犯罪集團把毒品混入在其商品裡」、「因為臨時改班機+未標示藥物+緝毒犬，超可疑」、「日本人緝毒是很認真的，我屬中廣體型，很容易被誤認在外衣下夾帶物品，曾經連續兩次入境日本時都被關員攔下，要求脫鞋、脫上衣受檢」。