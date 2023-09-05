公務員女友存款「永遠停留在10萬」　他心死想放生：太誇張了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

情侶們若想修成正果，一起走到最後，多少要經歷價值觀的磨合。就有男網友苦惱表示，女友是公務員，個性活潑樂觀，幾乎每個禮拜都會出遊，也因此存款永遠停留在10萬左右；不僅如此，對未來亦沒有什麼目標，這讓他萌生分手念頭。

男網友在Dcard發文提到，「我女友是公所上班的公務員，一開始很喜歡她的樂觀個性，而且很活潑很凹豆（outdoor），可是越相處越發現她太誇張了。」

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固定休假日的女友，幾乎每個周末都會出去玩，去離島、爬山、衝浪、到處旅遊，出國更不用說了。他直言，「一開始我會跟著，但後來發現根本在燒錢，況且這都是不必要的旅遊跟社交啊！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機提供）

原PO不以為然表示，「她的存款永遠停留在10萬上下，我有時候都在想她的目標是什麼？雖然沒有不良嗜好，但就是太愛出去玩，每次存錢想做些什麼事，她只會冷冷地說，就這樣過一生吧！我是不是該放生，真的好難過。」

對此，網友們紛紛回應，「就價值觀不一樣而已」、「她有花你的錢了嗎？花自己的，你要不開心什麼？只能說你們追求的目標及方向不一樣」、「分手放生就是唯一的選擇了」、「如果將來目標是踏入婚姻，我會選擇放生，如果只是交往，可以繼續」、「我看不出她哪裡有問題」、「這個女孩子還在想要探索世界跟玩樂，對於安定的生活還無感，取決於原PO你自己吧！若還沒有什麼安定下來的想法就讓她去玩，如果你已經有計劃該為未來打算，或許這個女孩目前沒那麼適合」。