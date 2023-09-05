有錢人出國都跟團！他曝豪華團「超爽玩法」：日本玩7天砸30萬

▲出國有人喜歡自由行，有人喜歡跟團。（圖／記者李姿慧攝）



記者施怡妏／綜合報導

有些人出國喜歡跟團，有些人則喜歡自由行，可以自己安排想去的景點、想吃的美食，就有網友表示，自由行可以玩得盡興，想吃什麼就吃什麼，但身邊的有錢人明明英文很溜，卻選擇跟團旅遊，貼文一出，網友透露，有錢人都是這樣玩，「花錢當大爺，哪需要花腦袋去思考行程」。

原PO在PTT發文，「有錢人為何出國要跟團啊？」之前去北歐旅遊時，遇過全家族7人跟團，北歐消費高，「這麼有錢的人怎出國不自助？」自由行可以想去哪就去哪，想吃美食就去吃美食，跟團反而沒自由，「為何有錢人出國甚至英文沒問題的也要跟團啊？」

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對此，網友表示，自由行要規劃行程、找住宿、訂餐廳、門票，要處理很多麻煩雜事，「跟團省麻煩，有錢人哪有閒功夫跟你規劃行程」、「有錢就是要人服侍阿」、「有錢人都是旅行社報行程讓他挑」、「生意人真的沒多少時間浪費在計畫瑣事」、「朋友圈裡年收千萬以上的都跟團」、「有錢人的時間比團費貴」、「有錢人的行程是客製化的」。

有網友透露，旅行團也有分等級的，「現在也很多高檔團的，沒購物行程」、「豪華團可以自己喬行程、餐點，超爽的」、「你一定沒有跟過豪華行程」、「跟團的飯店才高級」、「你有錢什麼行程都可以自己安排」、「頂端的有錢人，是直接找導遊排行程幫他弄到好，沒在跟團的，是自己一團」、「跟過一次家族團，人很客氣，付一般團費跟著一起吃香喝辣，餐廳跟飯店都跟著一起升等，沒跟我們收錢」、「去日本一個禮拜4萬-30萬都有」。

▼有錢人都是找導遊安排行程。（圖／翻攝自PTT）

