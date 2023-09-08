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救護雙軌啟動生命之鍊　瀕死民眾獲救向大橋救護隊致謝

▲台南市消防局救護雙軌，搶救瀕死民眾生命，民眾親至大橋救護隊致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局救護雙軌，搶救瀕死民眾生命，民眾親至大橋救護隊致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區1名潘姓男子，8月10日晚上8時，無故突然倒地抽蓄、呈現瀕死式呼吸，一旁妻子見狀驚嚇不已，友人立即報案119，經消防局救災指揮中心人員透過電話辨識患者呈現OHCA狀態，派遣大灣91車、大橋高級救護隊前往，並指導其友人線上CPR，在救護人員全力急救搶救下，恢復心跳後送醫，患者康復出院後特向救護人員感謝救命之恩。

當時大灣91車救護人員黃俊銘、鄭乃彰抵達現場接手CPR，並實施AED電擊2次，大橋高級救護隊EMT-P邱典軍、王健宇進行高級救命術並給予強心針藥物。

急救過程中，發現患者是頑固型心室顫動，立即施打近期開放新藥，過往沒有開放此藥物之前，救護人員對於頑固型心室顫動是束手無策，只能單憑電擊矯正，如今能適時使用，對於患者的癒後能達到更好的發展，潘姓患者也在救護人員齊心搶救下，在現場恢復心跳。

潘姓夫妻為感謝當時拯救病患的救護人員，感念救護人員當下展現專業救護處置，並積極搶救生命，即於出院後至第五大隊大橋高級救護隊表達感謝之意。

▲台南市消防局救護雙軌，搶救瀕死民眾生命，民眾親至大橋救護隊致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，營造幸福城市，是市府團隊目標，消防局到院前急救成功率逐年攀升，成功將失去呼吸脈搏的民眾救回來，阻擋了多數家庭的破碎；台南市政府團隊好還要更好，除了提供救護人員紮實的訓練外，同時積極的提倡全民CPR，讓「神之手」就在你我之間，讓大台南市民處於ㄧ個安心的生活環境，朝向幸福城市邁進。

消防局局長李明峯表示，消防局對內一直在提升消防人員的救護技能，在黃偉哲市長的大力支持下，近期在預立醫囑下的用藥處置多了3種新的用藥及增加骨針的運用，為了就是能搶救心肺功能停止患者生命；對外極力推廣「全民CPR+AED」，鼓勵民眾學會CPR技能，懂得使用AED，即早對無呼吸無脈搏的人實施CPR+AED；並積極投入培養更多EMT-P人員，以守護市民朋友的生命安全。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，當患者在OHCA（到院前心肺功能停止）時，第一個發現者，往往是身旁的人。成功挽救性命的關鍵就是積極地串連「生命之鏈」。「生命之鏈」是由「儘早求救（打119）」、「儘早高品質CPR」、「儘早AED電擊去顫」、「儘早高級心臟救命術（ACLS）」、「醫院的整合復甦後照護」、「復健、復原」6 個部分所組成。對於民眾至大橋救護隊致謝，消防五大隊指出，救人乃救護人員天職，善盡職責與專業本是消防人員義務。

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