台南麻豆消防真用心　自行研發救護器材強化救護技術

▲台南市消防局第二大隊麻豆分隊研發小組成員，自行研發「第一代新型IV注射血管顯像自組練習機」，未來可提供外勤人員執行救護技術教育訓練使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局推動第一線外勤人員救護出勤，須執行到院前病患有出現低血壓、低血糖或OHCA時，進行IV注射，實務上外勤人員執行IV注射確有發現下針技術上的問題，消防局第二大隊麻豆分隊研發小組成員，自行研發「第一代新型IV注射血管顯像自組練習機」，未來可提供外勤人員執行救護技術教育訓練使用。

研發小組成員為麻豆中隊長廖鼎鈞、隊員洪一誠及柯又豪經多次討論且參考醫療器材靜脈顯像儀的設計原理之下，自行研發「第一代新型IV注射血管顯像自組練習機」，其機體外觀上利用黑色外殼及布幕具有遮光性可有效減少外在環境干擾、紅外線投射可快速尋找手背皮下血管靜脈位置，縮短穿刺時間，減少穿刺次數，減緩救護人員執行IV注射下針緊張度。研發設計讓練習機達到三大目標《輕量、便利、美觀》，經不間斷修改機體外觀且測試功能性，其整體設計過程及研發改良時間約經歷一年多，另花費成本材料費約新台幣1萬餘元。

消防局長李明峯表示，消防局將持續秉持黃偉哲市長的施政理念<建立一支高效率的救災團隊以保護市民之生命財產安全>未來期望更多消防人員投入研究及創新行列，研發更多有關消防救災、救護及宣導利器，並肯定同仁用心守護市民安全及提昇救護技術能力。

第二大隊大隊長王騰毅表示，麻豆分隊自行研發「第一代型IV注射血管顯像自組練習機」，業經由消防局救護審查小組認定為2023年度救護創新案件，讓平時隊上救護訓練可強化同仁執行IV注射能力，練習機目前讓分隊同仁進行實機練習使用上反應均良好，有效克服下針技術上的問題，強化同仁進行IV注射自信度，利用小巧思發揮大功效且不會造成負擔，實屬難得。

消防之友會第二大隊辦事處胡正德處長表示，肯定麻豆分隊有研發創新的精神，未來將頒發獎勵金，消友會願全力作為消防兄弟最大後盾。