張麗善率團赴世客博宣傳雲林國際農機展　歡迎9／23- 25日來參展

▲張麗善率團赴世客博和張善政一起宣傳雲林國際農機展。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」在桃園開展進入第27天，雲林縣長張麗善率縣府團隊赴世客博青埔主展區，宣傳即將在雲林登場的「國際農業機械暨資材展」。張麗善表示，雲林縣自2006年起舉辦專業農機展迄今已17年，為將農機展擴大至全國，今（112）年第一次讓宣傳記者會走出雲林、移師到桃園舉辦，歡迎全國各界9月23至25日到雲林參展。

桃園市長張善政表示，雲林縣是全台最大的農業縣，多年來積極舉辦國際農機展，而桃園是北部重要糧倉，所謂「工欲善其事，必先利其器」，尤其桃園農業從業人口逐漸高齡化，相形之下農機的運用更為重要。

▲曾在花蓮從農的市長張善政和農業大縣縣長張麗善，對各式智慧化新型農機功能感興趣。(圖／記者楊淑媛攝)

為鼓勵農民妥善運用農機，農糧署在展覽期間推出農機補助方案，市府也輔導在地青農成立「桃園智慧農耕團」，讓青農們具備智慧化技術，教導更多桃園農友學習操作農機設備，相信智慧農機及資材在桃園有相當大的拓展空間，鼓勵民眾及農友深入瞭解農機發展趨勢。

▲世界客家博覽會天光舞台廣場，展出各式智慧化農機具。(圖／記者楊淑媛攝)



雲林縣長張麗善表示，由於目前農業缺工嚴重，且從農人口面臨高齡化、耕種面積減少的問題，若未擴大承租農地或擴大耕種面積，即可能面臨入不敷出的情況。因此，需透過更加省時、省力、省工的專業機械，用智慧科技的農機讓農耕事業將能蓬勃發展；此外，雲林推動智慧農、漁業，並成立「智慧農業大學」及數位平台，透過智慧科技分析耕種種類、面積或每日市場價格等資訊，盼持續邁向安全、永續農業。

張麗善並歡迎全國民眾及農業團體組織，踴躍參與今（112）年9月23日至25日，在雲林虎尾高鐵特區舉辦的「2023雲林國際農業機械暨資材展」，透過農機讓工作更加省力省時。

包括雲林縣長張麗善、雲林縣政府農業處長魏勝德、新聞處長卓宜姿、桃園市政府秘書長詹榮鋒、農業局長陳冠義、新聞處長羅楚東、觀旅局長周柏吟、客家局長林昭賢、中壢區副區長鄭伊庭、台灣農業機械暨資材協會理事長林裕國、台灣建設機械協會理事長方利順、桃園智慧農耕團大隊長廖俊融等均一同出席活動。