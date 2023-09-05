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第五屆台中購物節下月起跑　「就是愛購物」徵選創意總獎金60萬

▲▼台中市長盧秀燕去年頒獎創意首獎得主，今年呼籲大家踴躍再參加創意徵選活動。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中市長盧秀燕去年頒獎創意首獎得主，今年呼籲大家踴躍再參加創意徵選活動。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2023第五屆台中購物節10月下旬起跑，去年「等你來秀」創意提案徵選活動，短短19天就募集493件創意作品，今年「就是愛購物」徵選活動5日起同樣對外徵件，邀請民眾分享在台中的購物體驗，採網路報名，9月22日截止，分為海選、初賽、決賽三階段，最後15組進入決賽，總獎金60萬元，首獎高達20萬元！

▲▼台中市長盧秀燕去年頒獎創意首獎得主，今年呼籲大家踴躍再參加創意徵選活動。（圖／台中市政府提供，下同）

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每年的台中購物節，已成為全國民眾引頸期盼的消費盛事，去年找來藝人林美秀代言創意提案徵選活動，短短19天就募集493件創意，最後由一首串連台中吃喝玩樂的創作歌曲獲得首獎，獎金20萬元，引發熱烈迴響。

經發局表示，投稿形式不限，無論是街頭的特色小店，或是隱藏在巷尾的在地小吃，任何好味道、好店家、鄉間的悠遊自在與豐沛人情；或是分享回憶中學校旁夏日消暑的剉冰、老家雜貨店的親切問候，還是當時帶著男（女）友約會的牛排館、馬路旁冬季暖心的一杯枸杞酒…，這些購物體驗都伴隨著美好記憶潛藏在民眾的台中消費魂。

經發局為了推廣台中各種美食面貌，舉辦各種活動，把台中美味推廣到全世界，例如2023台中國際茶、咖啡暨烘焙展；2023台中鍋烤節等，這次台中購物節所舉辦的「就是愛購物」，也期盼民眾可以分享自己對台中購物的熱愛，不管是好吃的、好玩的、好買的，請秀出您的口袋名單！

比賽分三階段，呈現形式不拘，但需以可舞台展現的形式為主，先以1000字以內文字描述創作理念、核心主題，評分依購物滿意度、消費精準度、血拚狂熱度及在地人情溫度等標準，通過海選後，挑選出20組進入初賽，再評出15組進入決賽，進入決賽的15組都有獎金，其中首獎20萬元，總獎金60萬元，歡迎民眾把握機會拿獎金。

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