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駐台北越南代武進勇拜會張善政　相約蓮花季桃園賞蓮原因曝

▲武進勇拜會張善政，相約蓮花季桃園賞蓮

▲駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇，拜會桃園市長張善政。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

蓮花是越南的國花，桃園市觀音區因種植大片蓮花，每年七月開始舉辦蓮花季活動，吸引民眾賞蓮旅遊，使蓮花季系列活動聲名遠播。駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇，6日拜會桃園市長張善政，雙方針對促進桃園和越南之間的經貿、教育、文化、觀光及投資等各領域合作交流，武進勇並和張善政相約，明年桃園蓮花季來賞蓮。

▲武進勇拜會張善政，相約蓮花季桃園賞蓮

張善政說，桃園是全台越南僑民最多的城市，包括越南移民工、配偶、留學生及新二代等共有43,000多人，上任後提出「新住民安心居桃園」政策，包括將越語納入學校課程、輔導創業及培養就業能力等，擴大對越僑適應生活服務，讓他們把桃園當成自己第二個家鄉。

武進勇代表感謝桃園市府對於越南僑民生活、就業及教育等各方面的照顧，友善的居住政策讓越南僑民把桃園當成自己的家鄉。據統計，台灣為越南第4大外資來源及第5大貿易夥伴，目前每週有超過100個航班，互訪觀光人數也逐漸恢復疫情前水準，顯見台越雙邊觀光、貿易及生產供應鏈關係相當密切。駐台北越南經濟文化辦事處自1992年設立，將持續扮演台越間溝通的重要角色。

包括：駐台北越南經濟文化辦事處副代表吳芳草、經濟投資組長黎光俊、市府秘書處處長于建國、社會局局長陳寶民、勞動局局長李賢祥及經濟發展局局長張誠陪同與會。

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