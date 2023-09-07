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超佛心！桃園賣菜嬤捐2救護車...總價700萬　李黃香：只想回饋社會

▲桃園市李黃香阿嬤今天捐贈價值700萬的2輛救護車給桃園市消防局，市長張善政代表受贈，緊握李黃香阿嬤雙手感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李黃香阿嬤今天捐贈價值700萬的2輛救護車給桃園市消防局，市長張善政代表受贈，緊握李黃香阿嬤雙手感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高齡86歲李黃香阿嬤，今（7）日捐贈兩輛救護車給桃園市消防局，由市長張善政代表市府受贈，張善政指出，李黃香女士以賣菜為業，2輛救護車共價值700萬元，對她而言是相當大的一筆費用，其善行猶如「桃園版陳樹菊」，非常令人欽佩，未來將配置給桃園與興國分隊使用，期許能發揮最大效用，拯救更多市民寶貴性命。

▲桃園市李黃香阿嬤今天捐贈價值700萬的2輛救護車給桃園市消防局，市長張善政捐贈熱心公益獎牌感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李黃香阿嬤今天捐贈價值700萬的2輛救護車給桃園市消防局，市長張善政捐贈熱心公益獎牌感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長張善政今天下午出席「李黃香女士捐贈消防局救護車儀式」時表示，非常感謝李黃香女士捐贈2輛救護車，這2個分隊年度救護出勤次數高達五千趟以上，有新式救護車加入，將可發揮最大效用，拯救更多寶貴生命。

▲桃園市李黃香阿嬤今天捐贈價值700萬的2輛救護車給桃園市消防局，消防車上有李黃香阿嬤與已過世先生李義春捐贈名字。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李黃香阿嬤今天捐贈價值700萬的2輛救護車給桃園市消防局，消防車上有李黃香阿嬤與已過世先生李義春捐贈名字。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政說，李黃香女士以賣菜維生，工作很辛苦，但卻願意延續已過世丈夫李義春生前熱心公益精神，去年捐贈南投縣政府消防局與苗栗縣政府消防局救護車各1輛，今年5月也捐贈桃園市消防局高平分隊救災裝備一批，今天更一口氣捐贈2輛救護車，其善行猶如「桃園版陳樹菊」，可看出李黃香女士善行義舉非常令人欽佩。

李黃香女士則靦腆地強調，自己年事已高，捐贈市府消防局2輛救護車，只是想盡自己最大力量回饋社會，為居住的這片土地盡份心力。

▲桃園市李黃香阿嬤今天捐贈價值700萬的2輛救護車給桃園市消防局，市長張善政、消防局長龔永信與桃園區長許敏松等人代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李黃香阿嬤今天捐贈價值700萬的2輛救護車給桃園市消防局，市長張善政、消防局長龔永信與桃園區長許敏松等人代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，李黃香女士除捐贈救護車2輛外，還捐贈1台可攜式高階監護電擊器，此設備具備呼吸速率、血壓、心律及血氧量測功能，同時整合AED、12導程心電圖、CPR反饋、手動電擊器等多項功能，不僅減輕所需攜帶裝備重量，更提供強大完整救護功能，讓第一線救護人員給予患者更高品質急救處置。

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