海基會幫弱勢陸配辦定居證　李大維親自赴雲林虎尾交付

▲李大維前往雲林虎尾探視陸配付女士。（圖／海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長李大維8日偕秘書長邱垂正會同陸委會法政處周鳴瑞處長、移民署陳建成副署長等，在立法委員蘇治芬安排下，前往雲林虎尾探視陸配付女士，致贈慰問金並將「定居證」交付給她。

李大維表示，海基會接獲蘇治芬委員辦公室轉介付女士陳情案後，立刻聯繫陸委會、移民署等單位快速展開跨部會合作，及跨海協調陸方公證處，在最快時間內完成各項申請程序，讓付女士獲准在台定居。

李大維強調，「感謝蘇治芬委員的轉介，讓海基會能夠及時伸出援手協助付女士，我們希望讓所有在台陸配姐妹了解，海基會是大家最堅實的依靠。」

邱垂正表示，海基會於7月上旬接獲蘇治芬委員辦公室轉介陸配付女士陳情案，陳情人付女士於2011年從四川嫁來雲林縣虎尾鎮，與夫婿陳先生婚後育有兩子，目前持長期居留證，「付女士8年前第一次中風，1年多前二度中風，造成行動不便，無法言語，家中經濟全仰賴夫婿陳先生務農維生。」

接獲陳情後，邱垂正指示海基會同仁與陳先生聯繫，並會同陸委會及移民署人員前往家中訪視，表達海基會及政府的關懷並詢問協處的需求。

陳先生說，除需撫養年幼子女，也面臨長照費用負擔，讓家中經濟更為窘迫，希望能讓其妻盡早在台獲得定居許可，以利接受政府長照補助等社會福利。

邱垂正指出，經了解個案情況，付女士早已符合申請定居資格，卻因行動不便、不諳申請流程等因素未能返回大陸辦理相關文件，海基會立即聯繫付女士在陸家屬，並協調陸方公證處同意接受可委由家屬代辦方式，協助辦理相關文件並完成文書驗證。

後續在我方陸委會及內政部移民署等政府機關通力合作，在八月底內政部所召開的定居審查會議順利通過審查，取得定居台灣的許可，以利後續申請長照補助。

付女士的定居申請案經海基會與政府各單位通力協處完成後，李大維董事長即指示聯繫蘇治芬委員辦公室，回覆協處的結果，並約定在移民署完成定居證製作後，一同前往付女士家中訪視。

9月8日上午，海基會董事長李大維偕秘書長邱垂正會同陸委會法政處周鳴瑞處長、移民署陳建成副署長等，在蘇治芬委員安排下，前往雲林虎尾探視陸配付女士，並親自交付定居證。

李大維向陳先生及付女士表達關懷與慰問，同時致贈慰問金，並表示後續有任何需要協助的地方，海基會都會全力以赴。

同時，李大維也感謝蘇治芬委員的陳情案轉介，讓海基會能夠及時伸出援手協助付女士，由於付女士的健康狀況特殊，為讓申請案能儘早通過，海基會聯繫陸委會、內政部移民署等單位快速展開跨部會合作，及跨海協調陸方公證處，就是希望在最快時間內完成各項申請程序，讓付女士獲准在台定居，同時展開後續長期照護的申請。

李大維強調，「我們希望讓所有在台陸配姐妹了解，海基會是大家最堅實的依靠。」