台商子女夏令營名額不夠　李大維承諾明年擴大舉辦

▲海基會帶台商子女參觀總統府，並與總統蔡英文合照。（圖／海基會提供）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會今年暑假的「台商子女台灣巡禮夏令營」3場次活動舉辦完畢，海基會副秘書長蔡孟君17日表示，今年是疫情後首次恢復辦理大型夏令營活動，整體人數規模較少，不少家長希望明年的名額能增加，「海基會將在明年持續擴增相關活動與服務的量能。」

蔡孟君提到，大陸台商子女「探索台灣之美」夏令營是海基會年度大型活動，廣獲台商學校、台商家長及子女的一致好評，今年是第17個年頭，首次在嘉義縣辦理，共兩梯次、120名學員。

蔡孟君指出，活動第一梯次受到「杜蘇芮」颱風影響，為了學員的安全，營隊在第3天參訪結束後安排學員提前離營，提供接駁車，按各位家長接送的需求，將學員送至各個高鐵站、火車站，過程中承辦單位隨時與家長保持聯繫，並確保學員平安抵達。

▼李大維帶台商子女參訪總統府。



蔡孟君說，為了讓短少一天的活動能夠圓滿，海基會隨即著手規劃8月9日安排學員們到總統府參觀，並辦理結業式。

蔡孟君透露，8月9日，由海基會董事長李大維、秘書長邱垂正率團，參訪總統府及海基會，讓62位台商子女及家長擁有專屬的結業式。

蔡孟君提到，全數參加活動的台商子女及家長都是第一次參訪總統府，總統蔡英文蒞臨親切問候，並與學員、家長合影紀念，讓家長們相當感動，「有陸配家長開心的表示，嫁來台灣後已融入台灣社會，因小孩參與海基會夏令營而可以近距離跟蔡總統互動，很興奮也很感恩。」

據蔡孟君轉述，李大維在結業式上說，雖然疫情讓夏令營中斷3年，但學員及家長們對夏令營的熱情支持，讓活動得以舉辦，特別致上謝意，「期許台商子女們回到中國大陸後要好好讀書，同時也不要忘記自己的家鄉台灣。」

另外，也有家長反映她有兩個孩子，但只有搶到一個名額，希望明年可以擴大。對此，李大維承諾，明年將會擴大舉辦，讓更多臺商子女能夠參加，進一步認識台灣。

蔡孟君還說，由於今年是疫情後首次恢復辦理大型夏令營活動，整體人數規模較疫情前少，不少家長表達希望明年活動的名額能夠再增加，「海基會將在明年持續擴增相關活動與服務的量能，同時將活動型態多元化，此外，也會儘早公告相關活動訊息，方便家長及學員規劃返台行程。」