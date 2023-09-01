海基會盼對岸開放陸客來台　回應兩岸人民的期待

▲海基會董事長李大維。（圖／海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會9月1日舉辦第11屆董監事第10次聯席會議，海基會董事長李大維在致詞時表示，樂見兩岸人民有更多互動，陸委會已宣布恢復兩岸觀光旅遊的規劃，期待陸方也能採取相應措施，儘快恢復大陸民眾來台觀光，回應民眾期待。

李大維提到，新冠疫情趨緩以來，兩岸各種實體交流逐漸恢復，不少國人近期曾經訪問中國大陸，或未來有赴陸交流的規劃，對此他們樂觀看待兩岸人民有更多熱絡的互動。

李大維說，旅遊交流是增加人與人認識與了解的最佳方式，但也要注意到今年7月1日大陸施行的新版《反間諜法》，其中擴大間諜行為的定義，讓兩岸習以為常的交流充滿不確定性。

李大維指出，最近多次傳出國人赴陸時，人身自由受限或遭到不友善對待的個案，對此我們也要提出呼籲，當兩岸逐步恢復健康有序交流之際，此舉相當不利於兩岸關係和平穩定的發展，「同時我們也要呼籲計畫赴陸旅遊的國人，要多留意言行，避免誤觸相關法律，以保障自身安全。」

李大維說，近日中國大陸大型房地產商接連傳出債務危機，加上通貨緊縮的風險，7月消費者物價指數（CPI）年減0.3%，青年失業率連續6個月攀升，6月達到21.3%，7月官方停止公布相關數據，實際情況恐讓人更加擔憂。

李大維強調，經濟情勢不佳，社會潛藏不穩定因子，消費與投資信心不足，疫後復甦力道不如預期，對於經營內需市場的臺商朋友應留意風險控管，「以出口為主的臺商朋友，則要思考美中地緣政治競爭下，應如何進行全球布局，將風險降到最低。」

李大維還說，國際上民主、專制等多元的政治體制，遇上像WTO單一的經貿體制，勢必產生衝突，過去國際貿易及企業布局，往往以「利益」為主要思考，但可以發現，隨著中國大陸對內管控日益緊縮、對外展現戰狼式外交，以歐美為首的民主陣營進行決策時，對於「價值」的考量越來越重。