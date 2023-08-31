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滯陸國人接回案大增　一年份85萬的協助預算「半年就沒了！」

▲▼滯陸國人數量大增！海基會今年已協助28案。（圖／海基會提供）

▲海基會近年協助大量滯留大陸的國人返台。（圖／海基會提供）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸經營環境近年變化劇烈，在陸經商失敗，陷入困境的「台流」（台商圈用語，指赴陸發展失敗，流落街頭、無力返台的台灣人）人數大增。海基會發言人蔡孟君31日表示，今年前7月他們接獲60起「滯陸國人」案件，已達去年總件數的7成，陸委會補助的協處預算已在上半年用光，必須透過內部預算流用，從別的計畫流入。

海基會協助滯陸國人的案件共分有四大類，第一類為「急難救助」，包含錢包遺失、借錢返鄉，也有窮困潦倒、沒錢吃飯的，若台商協會確認當事人確有返台意願，在協處時食宿等實際需求，海基會將洽請台商協會給予妥適安排。

第二類為「協助返鄉」，有些人滯留當地時間久遠、逾期居留，不僅證照遺失或逾期失效，甚至有因案冒名、偷渡大陸，或長期未返國，身分有待進一步確認，海基會必須與警政、戶政機關共同協處，才能讓他們順利通關入境。

第三類為「收容安置、返台治療」，許多國人長期滯留在大陸，如果貧病且生活無法自理必須仰賴他人，醫療費用及後續照護都是沉重負擔，會希望能送回台灣。

海基會獲報後，會先設法查找並聯繫當事人親友，如確查無親友願意處理，則會協調當事人出境前戶籍所在地縣市政府安排收容安置地點，可能是安養機構或醫療院所；待安排妥當後，再洽請台商協會安排當事人搭機返台，或透過小三通醫療後送方式送返。

第四類為「因故身亡協助善後事宜」，海基會獲報後會先查找及通知家屬前往處理，並向家屬說明赴陸處理善後應注意事項，另洽請當地台商協會給予必要協助。

▼海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）

根據海基會數據，2019年協助接回的滯陸國人為44件、2020年暴增至62件、2022年更是成長至83件，已幾乎是2019年的兩倍，而今年截至7月更是達到60件，已是前一年總件數的72%，若下半年仍以同樣的速度增加，很可能再創新高。

蔡孟君提到，他們協處的案件數逐年上升，今年度陸委會補助海基會辦理「協處台商人身安全與經貿糾紛」的預算（約85萬元）幾於上半年提前用罄，必須透過內部預算流用，從其他計畫科目項下流入，暫可滿足本年度協處案件所需，「必要時，本會亦將使用自籌款項支應。」

蔡孟君也強調，他們接獲通報協處滯陸國人案件並不因對象或肇因而有所區別，依其問題與訴求，只要經研判屬合理、必要，即提供相關協助，「我們處理的案件來源多半由各地台商協會通報，並經過實地訪查確認。」

蔡孟君還說，因有台商協會曾遇滯陸國人惡意招搖撞騙，佯稱欠缺路費、需要急難救助或請代購機票返台，得到協助後，卻拿去變現花用，浪費公眾愛心與資源，為求謹慎，台商協會多半會對協助案件詳加審核。

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