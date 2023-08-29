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海基會董事長李大維參訪驚豔　世新大學智能攝製基地再升級

▲ 海基會董事長李大維參訪世新大學智能攝製基地。（圖／世新大學提供）

▲ 海基會董事長李大維參訪世新大學智能攝製基地。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

關心教育、國際及兩岸交流的海基會董事長李大維昨（28）日偕同夫人參訪世新大學，他也邀請外交官劉德立大使、陳文儀大使一同到訪，領略全台最大混合實境智能攝影棚，更是全國唯一以教學為主的虛實整合攝影棚，不僅驚豔於世新的前瞻投資，更看見世新在傳播教育創立新典範的精神。

▲ 陳文儀大使（右）體驗虛擬攝製模式技術。（圖／世新大學提供）

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▲ 陳文儀大使（右）體驗虛擬攝製模式技術。

每年不斷翻新及優化教學空間及課程的世新大學，新學年前夕再度升級「LVS智能攝製基地（LED Virtual Stage）」，打造符合業界規格的「實體布景棚」，建置了客廳、房間等室內場景，學生可在此練習燈光設計，也能規劃廣告、戲劇製作等故事性拍攝，未來在影片製作或課堂實作上有更好的發揮空間。

「世新對學生非常好！智能攝製基地是極具前瞻性的投資。」海基會董事長李大維一行貴賓，此次受到世新大學董事成天明邀請，由世新大學榮譽董事長成嘉玲、董事長周成虎、校長陳清河、副校長楊盛昱、副校長兼教務長賴正能及副教務長陳彥龍親自接待。在楊盛昱副校長與相關領域教授們的仔細解說下，瞭解了世新如何看準世界趨勢，引進顛覆傳統的虛擬攝製模式，並持續領銜傳播教育發展的過程，也透過差異化辦學、學校資源投入，成為學生及家長指名選擇的大學。

▲ 海基會董事長李大維（左）驚豔世新智能攝製基地，特別感謝現場幫忙導覽的技術人員，右為技術總監邱子杭。（圖／世新大學提供）

▲ 海基會董事長李大維（左）驚豔世新智能攝製基地，特別感謝現場幫忙導覽的技術人員，右為技術總監邱子杭。

參訪過程中，海基會董事長李大維一行貴賓也給予肯定及回饋，包括虛擬攝製人才、視覺特效人才在影視產業的需求，還有學生職涯發展、產學合作範圍等，為雙方激發不少想像與對話，也顯現世新智能攝製基地的創意發揮沒有界線。世新大學校長陳清河也期待，藉由關心教育、國際及兩岸事務的貴賓，將世新為學生而建的頂尖設備，推廣給更多人了解，並吸引國際及兩岸的優秀學生，將世新大學視為升學進修的第一目標。

▲ 世新大學榮譽董事長成嘉玲、董事長周成虎、校長陳清河等一級主管親自接待海基會董事長李大維夫婦與劉德立大使、陳文儀大使。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學榮譽董事長成嘉玲、董事長周成虎、校長陳清河等一級主管親自接待海基會董事長李大維夫婦與劉德立大使、陳文儀大使。

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