　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長者公費肺鏈疫苗「擴大對象還多一劑」！10／2起分三階段接種

▲▼為提升民眾免疫保護力，10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲為提升民眾免疫保護力，10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

長者肺炎鏈球菌疫苗擴大對象且可多打一劑！疾病管制署今（8）日宣布，今年10月2日起擴大65歲以上長者公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)疫苗。依照過去接種狀況分三階段開放，屆時也可以和流感疫苗、新冠疫苗同時接種，預期接種人數約262萬人。

▲▼為提升民眾免疫保護力，10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／疾管署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲為提升民眾免疫保護力，10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，新政策是為提供65歲以上民眾更完整的免疫保護力，有效減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症IPD發生風險，降低長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡風險及衍生醫療負擔。

根據疾管署統計，國內今年截至9月6日累計194例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，65歲以上民眾占44.3%(86例)。回顧2019至2022年全年累計病例分別為447、228、195及200例，其中以65歲以上民眾占45.4%(486例)為多。

經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)，依據國內流行情形，以及參考國際接種建議、疫苗臨床試驗結果等資料討論，並考量實際接種狀況及進行綜合評估後，擴大65歲以上民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，各階段實施期程如下：

一、 第一階段(2023/10/2起)：曾接種過PCV13(或PCV15)且間隔至少1年者(高風險對象間隔至少8週)，可公費接種1劑PPV23。

二、 第二階段(2023/11/27起)：從未曾接種過PCV13(或PCV15)及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後(高風險對象間隔至少8週)再公費接種1劑PPV23。

三、 第三階段(2023/12/25起)：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

由於今年公費流感疫苗同樣於10月2日開打，另XBB新冠疫苗也預期9月底開打，屆時長者可有3種疫苗可打。曾淑慧表示，可同時分開不同部位接種，亦或間隔任何時間接種，若同時接種三種疫苗，同手臂兩針建議距離至少2.5公分。

疾管署提醒已打過肺炎鏈球菌疫苗，但未有接種紀錄者(如曾自費接種)，可先至原接種院所補登記，再依循上述已打過方式接種；如已無法取得接種證明，間隔1年後，先打PCV13，間隔至少1年後再打PPV23。忘記是否接種過者，接種前請接種單位查詢接種紀錄後，再依循接種建議接種。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
基泰建案害慘周圍住戶！鄉民好奇：連續壁是啥？　專家給解答
婦人胸悶2年！X光驚肺變馬賽克　鄰居養1動物「長期吸排泄物」
台北「民宅下陷」震撼一票人！哪個縣市地質最好　答案出爐
民調／侯友宜、柯文哲黃金交叉「差距拉大」　郭台銘首度不到一成
明猛甩水襲3地　下周可能有颱風生成

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長者公費肺鏈疫苗「擴大對象還多一劑」！10／2起分三階段接種

前一天「沒吃到玉米筍」　常客才讚店員暖心！苦主爆氣現身

文策院新任院長出爐！董監事會通過聘任案　盧俊偉接任

打造水中步道、碗狀堂體？「中正紀念堂新願景競圖成果展」移師展出

基本工資連8漲！793萬人健保費跟著漲「每月多繳17塊」

迎來永和大違停時代？基層警點名1人狂擋單　交通組：已調整業務

狂交10健身教練男友！妹子踢鐵板「一定會約砲」　狂勸請遠離

3生肖白露後「好運旺到爆」！屬蛇升職加薪　這類人有望中大獎

12星座「最新一周運勢」曝光！天蠍遇貴人　水瓶錢要守好

低壓帶糾纏！明猛甩水襲3地　下周可能有颱風生成

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

台南透天厝綠房子外衣半脫　海葵威力太強直接禿頭了

長者公費肺鏈疫苗「擴大對象還多一劑」！10／2起分三階段接種

前一天「沒吃到玉米筍」　常客才讚店員暖心！苦主爆氣現身

文策院新任院長出爐！董監事會通過聘任案　盧俊偉接任

打造水中步道、碗狀堂體？「中正紀念堂新願景競圖成果展」移師展出

基本工資連8漲！793萬人健保費跟著漲「每月多繳17塊」

迎來永和大違停時代？基層警點名1人狂擋單　交通組：已調整業務

狂交10健身教練男友！妹子踢鐵板「一定會約砲」　狂勸請遠離

3生肖白露後「好運旺到爆」！屬蛇升職加薪　這類人有望中大獎

12星座「最新一周運勢」曝光！天蠍遇貴人　水瓶錢要守好

低壓帶糾纏！明猛甩水襲3地　下周可能有颱風生成

李凱威2分砲　味全3比1領先樂天

U18／荷蘭「送大禮」單局6保送　中華5局5比0荷蘭

基泰建案害慘周圍住戶！鄉民好奇：連續壁是啥？　專家給解答

UNIQLO KAWS聯名今開賣！粉絲一早排隊瘋搶　首個完售竟是ARTBOOK

劉俊豪雙安貢獻勝打　富邦二軍4比1擊退台鋼3連勝

胡歌解釋失控發文原因　喪母4年「還會發訊息給她」惹鼻酸

韓網熱帖／BTS V跟BLACKPINK JISOO好像很熟？

真實籃球模擬《NBA 2K24》上市　重溫黑曼巴榮光時刻

長者公費肺鏈疫苗「擴大對象還多一劑」！10／2起分三階段接種

勵志小語陪伴走出迷茫　全浩瑋多出賽要讓阿嬤看到

新手駕駛初上路男友怕爆　路口按喇叭提示：我來啦

生活熱門新聞

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

夫搞上親媽！妻曝他身分：該叫你爸？

雨彈開炸！4縣市大雨特報　一路下到晚上

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

台灣「紙杯泡麵始祖」強勢回歸！老饕驚呼：懷念的童年味

更多熱門

相關新聞

流感升溫！　醫驗「幾個大小朋友快篩」全陽性

流感升溫！　醫驗「幾個大小朋友快篩」全陽性

流感疫情連續4周上升！疾病管制署公布上周一口氣新增12起死亡，其中包括一名11歲女童，提醒若自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。小兒科醫師陳木榮表示，4日看門診，檢驗了幾個大小朋友的流感快篩，竟然全部都是A型陽性。

本土登革熱破4千例！海葵來襲「兩周後見颱風效應」

本土登革熱破4千例！海葵來襲「兩周後見颱風效應」

全國登革熱破3500例！羅一鈞再赴2大疫情熱區

全國登革熱破3500例！羅一鈞再赴2大疫情熱區

XBB疫苗接種規劃出爐！拚9月底「分階段打」65歲以上優先

XBB疫苗接種規劃出爐！拚9月底「分階段打」65歲以上優先

北市登革熱擴大！中山區首爆個案　30多歲男沒去中南部也確診

北市登革熱擴大！中山區首爆個案　30多歲男沒去中南部也確診

關鍵字：

肺炎鏈球菌疾管署公費疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

包小柏女兒骨灰隨身帶

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

獨／ KID《玩很大》受傷坐輪椅回國

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

女星抓包「老公床戰親媽」崩潰離婚！

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面