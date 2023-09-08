長者公費肺鏈疫苗「擴大對象還多一劑」！10／2起分三階段接種

▲為提升民眾免疫保護力，10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

長者肺炎鏈球菌疫苗擴大對象且可多打一劑！疾病管制署今（8）日宣布，今年10月2日起擴大65歲以上長者公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)疫苗。依照過去接種狀況分三階段開放，屆時也可以和流感疫苗、新冠疫苗同時接種，預期接種人數約262萬人。

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▲為提升民眾免疫保護力，10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，新政策是為提供65歲以上民眾更完整的免疫保護力，有效減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症IPD發生風險，降低長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡風險及衍生醫療負擔。

根據疾管署統計，國內今年截至9月6日累計194例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，65歲以上民眾占44.3%(86例)。回顧2019至2022年全年累計病例分別為447、228、195及200例，其中以65歲以上民眾占45.4%(486例)為多。

經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)，依據國內流行情形，以及參考國際接種建議、疫苗臨床試驗結果等資料討論，並考量實際接種狀況及進行綜合評估後，擴大65歲以上民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，各階段實施期程如下：

一、 第一階段(2023/10/2起)：曾接種過PCV13(或PCV15)且間隔至少1年者(高風險對象間隔至少8週)，可公費接種1劑PPV23。

二、 第二階段(2023/11/27起)：從未曾接種過PCV13(或PCV15)及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後(高風險對象間隔至少8週)再公費接種1劑PPV23。

三、 第三階段(2023/12/25起)：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

由於今年公費流感疫苗同樣於10月2日開打，另XBB新冠疫苗也預期9月底開打，屆時長者可有3種疫苗可打。曾淑慧表示，可同時分開不同部位接種，亦或間隔任何時間接種，若同時接種三種疫苗，同手臂兩針建議距離至少2.5公分。

疾管署提醒已打過肺炎鏈球菌疫苗，但未有接種紀錄者(如曾自費接種)，可先至原接種院所補登記，再依循上述已打過方式接種；如已無法取得接種證明，間隔1年後，先打PCV13，間隔至少1年後再打PPV23。忘記是否接種過者，接種前請接種單位查詢接種紀錄後，再依循接種建議接種。