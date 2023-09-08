小馬可仕批中國海警與海上民兵　指美國是可靠盟友

▲菲律賓總統小馬可仕出席東南亞國家協會峰會。（圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電

菲律賓總統小馬可仕今天呼籲東協國家團結應對在南海「危險運用海警和海上民兵船」的行為，並指美國不僅是親密、可靠的盟友，無疑也是東協國家實現集體目標的夥伴。

菲律賓總統通訊辦公室指出，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在印尼舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）峰會致詞表示：「我們絕不能讓南海緊張局勢進一步升級。」

小馬可仕說：「本著此一精神，並根據『南海共同行為宣言』（DOC），我們持續敦促各方自我約束，避免採取單方面、獨斷的行動，以免加劇區域緊張局勢和在南海的誤解與誤判。」

▲小馬可仕呼籲東協國家團結應對在南海「危險運用海警和海上民兵船」的行為。（圖／路透）

他表示，馬尼拉持續反對在菲律賓海域「危險地運用海警和海上民兵船」。

小馬可仕說，菲律賓也對在南海非法、未報告和不受規範的捕魚活動及填海島礁的軍事化感到關切。

小馬可仕致詞時未點名任何國家，但菲中兩國持續存在南海爭端，馬尼拉當局自2020年以來，已向北京提出445次外交抗議，並指控中國海警船8月初在南海向菲國海巡船和補給船發射高壓水柱，還出動海上民兵船，阻撓菲方赴仁愛暗沙補給。

菲中兩國存在南海領土爭議的同時，菲律賓總統通訊辦公室指出，小馬可仕6日與出席峰會的中國總理李強在場邊簡短談話時說，菲律賓將持續推動與中國合作，努力建立更多夥伴關係與合作。

▲小馬可仕認為美國不僅是親密、可靠的盟友，也是東協國家實現集體目標的夥伴。（圖／路透）

另一方面，小馬可仕6日在東協－美國峰會上說：「美國不僅是菲律賓長期、親密和可靠的朋友與盟友，無疑也是東協國家在國內和國際領域實現我們集體目標和理想的夥伴。」

小馬可仕也提到美日韓三國元首8月發表的「大衛營精神」（The Spirit of Camp David）聯合聲明。

他表示，此聲明鞏固了美國、日本和韓國對此地區最難以解決問題的共同安全議程，對基於法治的自由開放國際秩序給予支持。

「大衛營精神」聲明點名中國在南海的「非法海事聲索」及危險與挑釁行動，並指美日韓元首堅決反對「填海島礁的軍事化、危險地運用海警和海上民兵船，以及脅迫行動」。