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拒讓反叛者當總統！美政府監督組織提訴訟　要求剝奪川普競選資格

▲▼川普。（圖／路透）

▲華府公民道德責任組織要求剝奪川普競選總統的資格。（圖／路透）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

美國一個政府監督團體今天提起訴訟，以川普（Donald Trump）違反就職宣誓參與叛亂為由，要求剝奪川普競選總統的資格，試圖阻止他參與2024年的總統大選。

法新社報導，華府公民道德責任組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW）根據1861年至1865年南北戰爭後通過的美國憲法修正案，在科羅拉多州（Colorado）提起這項訴訟。

美國憲法第14修正案第3款規定，若曾宣誓支持並捍衛美國憲法，而後參與「作亂或反叛」，則不得擔任公職。

這項修正案在1868年通過，旨在防止支持蓄奴的南方邦聯（Confederacy）擁護者被選入國會或擔任聯邦職務。

華府公民道德責任組織代表6名科羅拉多州選民，向這個州的選舉官員請願，要求將川普排除在該州共和黨初選選票之外。

訴狀中提到：「川普試圖推翻2020年總統大選的結果。他的努力在2021年1月6日達到頂峰，當時他煽動、加劇，並以其他方式參與了國會大廈襲擊事件。」

訴狀中指出，「由於川普在宣誓支持美國憲法後採取這些行動，憲法第14修正案第3款禁止他擔任總統，也取消他2024年在科羅拉多州競選總統的資格」。

利用第14修正案禁止川普參與選舉的類似法律行動，也在其他數個州進行中，這些案件最終可能會交由保守派占多數的美國聯邦最高法院裁決。美國聯邦最高法院目前由6名保守派大法官和3名自由派大法官組成。

根據華府公民道德責任組織，自1868年以來，共有8名公職人員因第14修正案第3款被取消資格，但近年只有新墨西哥州（New Mexico）一名郡專員因參與2021年1月6日國會大廈襲擊事件而被免職。

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