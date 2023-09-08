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用「世上最危險體位」啪啪斷根噴血　美男從此變短5公分

記者黃翊婷／綜合報導

美國AV男優兼導演約書亞王子（Prince Yahshua）過去因為擁有11英寸的「巨雕」聞名，但AV女優Kazumi表示，約書亞王子之前拍片時，以「世界上最危險的體位」反向女牛仔式與一名新手女優進行性愛，沒想到生殖器竟然當場折斷，瞬間血流如注，後來送醫搶救，花費3個小時縫了32針，結果奇蹟似的復原，之後兩人合作，對方的生殖器卻因為先前的意外，短了2英寸。

美國AV男優Prince Yahshua出書分享「工傷」事故。（圖／翻攝自IG／silverbackprince）

▲約書亞王子曾擁有11英寸「巨雕」。（圖／翻攝自IG／silverbackprince，下同。）

根據《每日星報》報導，AV女優Kazumi在Podcast節目中提到，反向女牛仔式堪稱是「世界上最危險的體位」，她曾與約書亞王子合作，對方過去以擁有11英寸（約29公分）「巨雕」聞名，結果卻在一次拍片過程中使用反向女牛仔式，導致生殖器被折斷，變短2英寸（約5公分）。

美國AV男優Prince Yahshua出書分享「工傷」事故。（圖／翻攝自IG／silverbackprince）

▼▲約書亞王子經常在社交平台帳號分享「工作照」。

美國AV男優Prince Yahshua出書分享「工傷」事故。（圖／翻攝自IG／silverbackprince）

約書亞王子也曾在個人出版的書籍中提到此事，他表示，當時是和新手女優貝塔尼（Bethany Benz）合作，沒想到才上場10秒鐘，就因為兩人節奏沒有配合上，導致他的生殖器被折斷，當場血流如注，「當我把頭轉向一邊與她交談時，接下來聽到是嘎吱聲」，他因為大量失血險些昏過去，所幸現場工作人員反應迅速，很快將他送到附近一間醫院急救。

約書亞王子回憶，當時醫師警告他，可能以後再也無法拍攝AV，結果經過長達3個小時的手術縫了32針，他的生殖器竟然奇蹟般恢復全部功能，但後來在表現上還是出了一點問題，所以他接受了第二次手術。

由於這並不是約書亞王子第一次發生生殖器被折斷的事故，也有人警告如果繼續從事這份工作，可能會造成更大的傷害，但他表示，縱使在拍片進行性愛的當下很痛，他還是決定繼續待在這一行，因為自己對這份工作充滿熱愛。

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