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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱學恒神隱3個月「又開直播了」！同框雪乳戰神狂聊2小時

▲▼朱學恒與郭鬼鬼一起開直播。（圖／翻攝YouTube／萬事通事務所）

▲朱學恒與郭鬼鬼一起開直播。（圖／翻攝YouTube／萬事通事務所）

記者柯振中／綜合報導

政治評論家朱學恒今年被控強吻、性騷，YT頻道因此一度更名為「即日起無限期停止公眾活動」，後來又改為「萬事通事務所」，讓人猜測是否是復出的前兆。而風波過了約3個月，朱學恒7日再度現身頻道直播，更是與網紅郭鬼鬼一起開直播，瞬間引起許多議論。

國民黨台北市議員鍾沛君今年6月指控，2022年與朱學恒、友人餐敘的過程中，遭到朱學恒強吻、性騷，消息引發許多討論，也出現了大量聲討的聲音。

在事件爆出的當下，朱學恒人正在直播，雖然立刻坦承犯錯，但不斷強調「喝到斷片」這幾個字，似乎想將責任推得一乾二淨，更是因此點燃了眾人的怒火。

▲▼朱學恒與郭鬼鬼一起開直播。（圖／翻攝YouTube／萬事通事務所）

▲朱學恒與郭鬼鬼一起開直播。（圖／翻攝YouTube／萬事通事務所）

後來朱學恒將YT頻道更名，改為「即日起無限期停止公眾活動」，似乎消失在螢光幕前，不過後來頻道再度改名，成了「萬事通事務所」，接下來的好一段時間內，都是資深媒體人黃光芹在使用頻道，朱學恒並沒有出現。

性騷風波過後約3個月，朱學恒終於再度出現，7日晚間找來網紅郭鬼鬼，用頻道「萬事通事務所」開了直播，過程中一共聊了逾2個小時，主題都是在談論時事，直播一開就有超過千人收看。

至於直播過程中，有些粉絲給予斗內鼓勵、歡迎朱學恒，但也有人直接開罵，犯了這種錯誤，結果現在又若無其事開直播，是否以為台灣人都十分健忘。直播引發討論後，各種論點都有出現，至於朱學恒是否真的復出，還有待後續觀察。

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