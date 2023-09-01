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社會 社會焦點 保障人權

台中校車司機伸狼爪！女學生被問「有過性行為嗎」嚇到跳車

▲▼性侵,性騷擾,渣男,色狼,摸大腿,掀裙。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲小花搭乘校車，因為睡過頭、手機沒電，改搭林姓司機的機車回家，沒想到因此遭性騷。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名少女小花（化名）先前搭乘校車回家，沒想到竟遭林姓校車司機騷擾，被問「有無跟男朋友性行為」、「現在社會一夜情很正常」等話語，嚇得她立即跳車，跑去朋友家求助。台中地院審理後，判林男3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，19歲的小花2022年間放學搭乘校車返家，因為在車上睡過頭，忘記下站回家，加上手機又沒電，於是在林姓司機的提議下，由林男騎乘機車載她回家。

沒想到，林男上了機車開始展露本性，眼見小花年輕貌美，先是詢問是否有男友、有沒有發生過性行為，更是告知「現在社會一夜情很正常」，還炫耀自己曾在校車上與學生發生性行為。

▼林姓司機看見小花年輕貌美，於是開始伸出狼爪，先詢問「有沒有男友」、「有沒有性行為」等話語，接著又要求發生關係。（示意圖／記者周亭瑋攝）

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

等到快要抵達目的地，林男更是露骨地說，要與小花發生性行為，被拒絕以後，還用強硬的口吻詢問「如果我要硬上呢」，期間甚至伸手不斷撫摸小花的腿，嚇得小花立即跳車。

由於跳車地點距離朋友家十分接近，小花立刻跑去求助，到家替手機充電以後，立即向朋友們吐露了自己的遭遇，並且在校方的幫助下報警處理。對此，林姓司機則否認犯行，指稱自己從來沒說過這種話，也沒有撫摸小花的腿，一切都是莫須有的指控。

台中地院法官根據相關事證，包含行車紀錄器、小花與證人之間的對話、校方的調查記錄等等，認定林姓司機犯下性騷擾的犯行，因此判林男3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

 

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