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全台唯一「完課後免費培訓」線上課程平台　呂捷：我開課了！

▲▼ETStar,學習雲,呂捷。（圖／呂捷提供）

▲補教名師兼主持人呂捷老師首度開設的線上課程，就在「ETStar學習雲」。你想讓呂捷上什麼課？先提供問卷讓你許願課程內容。（圖／呂捷提供）

 生活中心／台北報導

《東森新媒體ETtoday》線上課程平台「ETStar學習雲」將於9月8日正式上線，並推出開站優惠，課程最低4折起。「ETStar學習雲」課程平台匯集了各界知名人士、專家和達人，包括補教名師兼主持人呂捷、Netflix《華燈初上》文化顧問條通女王席耶娜、電商直播教母KK老師等，提供多元化的線上課程，涵蓋了生活、職場、教育、理財、娛樂、兩性、健康等多個類型。特別值得一提的是，「ETStar學習雲」打破傳統，獨創全台唯一的「一條龍直播網紅培訓系列課程」。學員在線上完成課程後，更有機會免費參加實體課程，成為東森集團年度重點栽培的新星。

▲▼ETStar學習雲。（圖／記者潘姿吟攝）

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▲《東森新媒體ETtoday》推出線上課程平台「ETStar學習雲」，除了提供學習機會，並設計全台唯一的「網紅造星路徑」，幫助學員實現成名夢想。目前慶祝開站期間，推出限時優惠4折起。（圖／ETStar學習雲）

數位時代的來臨，不僅帶來了前所未有的機會，也呈現出全新的學習需求。《東森新媒體ETtoday》推出「ETStar學習雲」。目標是提供多元、靈活和高品質的學習資源，以滿足現代人不斷增長的學習需求，未來，將不斷擴充課程內容，以確保每位學習者都能找到適合自己的學習機會。

「ETStar學習雲」的課程涵蓋AI、影音製作、行銷策略、直播技巧、手機攝影、美妝彩妝、音樂創作等多元課程，以滿足不斷增長的學習需求，邀請扶輪社、獅子會指定的秒殺級手機攝影專家陳志亮（阿亮老師）、《女人我最大》彩妝老師Pink、《中國好聲音》歌手指定詞曲創作者周書彥等各領域的專業人士。

補教名師兼主持人呂捷老師，一直以來都以獨特的歷史觀點來解讀當代生活。他深入剖析了朝代的興衰，從中汲取了堅韌不拔的耐挫力，並通過觀察人物的成功和失敗，深刻理解了人性的種種面向。現在，呂捷老師將與「ETStar學習雲」攜手合作，開設線上課程。許多人可能好奇，呂捷老師將會開什麼課？不用擔心，課程主題將透過線上問卷的形式，由大家來決定。

▲▼「直播電商教母」的KK老師（何鎧伃）宣傳照。（圖／記者沈君帆攝）

▲「直播電商教母」的KK老師（何鎧伃），將在「從零開始學習成為百萬直播主」課程中，教授在網海中出類拔萃的訣竅。（圖／記者沈君帆攝）

在這個人人都有機會成為網紅的時代，「ETStar學習雲」邀請到身為網紅和KOL的幕後推手，被譽為「直播電商教母」的KK老師（何鎧伃），她將親自傳授如何在網路世界脫穎而出的秘訣，教授成為百萬直播主的「致富密碼」，推出「從零開始學習成為百萬直播主」課程。

▲▼網紅學院講師席耶娜宣傳照。（圖／記者湯興漢攝）

▲看懂各種社交場景，才是現代人必學的一門課。條通女王席耶娜不藏私教你高超的人際社交手腕，於線上課程新平台「ETStar學習雲」推出「學校沒有教的撩心術」。（圖／記者湯興漢攝）

2021年Netfilx影集《華燈初上》爆紅，曾擔任該劇文化顧問的「條通女王」席耶娜，則以業界打滾20年經驗，不藏私解密人際關係，在《ETStar學習雲》推出線上課程「學校沒有教的撩心術」，讓人火速學會「吸心大法」！課程一上線已經造成熱搜。

「ETStar學習雲」的目標是幫助學習者，無論是尋求事業上的突破，還是追求個人成長，課程內容多元開設、不斷擴增，以滿足不同需求。

呂捷的許願課程問卷請點這

▲▼ETStar學習雲（圖／ETStar學習雲）

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全台唯一「完課後免費培訓」線上課程平台　呂捷：我開課了！
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