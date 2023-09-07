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一條龍網紅課　線上課程10大QA懶人包

▲▼網紅學院講師席耶娜宣傳照。（圖／記者湯興漢攝）

▲條通女王席耶娜不藏私教你高超的人際社交手腕，於線上課程新平台「ETStar學習雲」推出「學校沒有教的撩心術」。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

數位時代，愈來愈多人選擇線上課程中追求知識、技能和成長。《ETStar學習雲》推出的「網紅造星」系列課程，學員只要上完讓任何一堂課*一定要完課，在線上完成課程後，就有機會「免費」參加實體課程，成為東森集團年度重點栽培的新星。《ETStar學習雲》打破傳統，獨創全台唯一的「一條龍式的直播網紅培訓系列課程」。民眾購買線上課程前，心中的疑問《東森新媒體ETtoday》幫忙彙整線上課程中常見的10大問題懶人包，讓你一次搞懂！

1. 線上課程和傳統實體課程有何不同？

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線上課程的上課時間地點都更佳靈活，讓人可以根據自己的時間表與所處地點，方便學習；傳統實體課程則需要特定時間到指定地點上課。

2. 參加線上課程需要準備什麼樣的設備？

一般而言，只要準備一台可以連接網路的設備，如：電腦、平板電腦或智慧型手機。

3. 老師是誰？夠不夠專業？

線上課程的授課教師資格，是選擇線上課程時非常重要的考慮因素之一。學生通常關心課程的講師或導師是否具有相關資格或經驗，因為這將直接關係到課程的教學品質和價值。

呂捷老師會開什麼課？

▲▼ETStar學習雲，呂捷。（圖／ETStar學習雲）

▲想聽呂捷老師上什麼類型的課程，點圖填問卷，由你來決定。（圖／ETStar學習雲）

4. 線上課程的價格是多少？

線上課程的價格因課程和平台而異。有免費課程和付費課程。付費課程的價格取決於內容和持續時間。

5. 如何報名參加線上課程？

大多數線上課程平台都提供簡單的註冊過程。只要可以建立帳戶，選擇感興趣的課程，然後付款（如果是付費課程）即可。一旦註冊會員資料與完成付款程序，就可以登錄課程平台，參加課堂。

6. 線上課程的課程進度如何？

大多數錄播類型的線上課程，都可以依照自己的進度學習；直播類型課程則有特定的開始和結束日期。

「學校沒有教的撩心術」

▲席耶娜。（圖／ETtoday）
▲條通女王席耶娜不藏私，教你高超的人際社交手腕。（圖／ETstar學習雲）

7. 上完課，我能獲得證書嗎？

不是所有線上課程平台會提供證書。證書的可信度也會因機構而異，宜選擇良好聲譽的平台可以確保質量。

8. 是否有學習支持？

許多線上課程提供學習支持，如：線下學習、社團、在線導師、討論區等。

全台唯一的網紅造星一條龍，「從零開始學習成為百萬直播主」

▲▼KK老師,何鎧伃,ETStar學習雲,直播,電商,帶貨。（圖／ETStar學習雲）
▲電商直播培訓教母KK老師，全方面位人氣直播課，好老師帶入門，成為百萬直播主不再只是夢想。（圖／ETStar學習雲）

9. 線上課程的總上課時間有多久？

線上課程的總時長，依據課程不同而有所差異，預計的總花費時間，將依照個人的學習時間表而定。

10. 線上課程有沒有優惠、折扣，或分期付款可以選擇？

許多付費線上課程有優惠價格，但折扣或分期付款服務，將根據平台與機構的信用度而異，購買前，宜選擇良好聲譽與完善客服的平台，以避免疑慮。

►全台唯一「完課後免費培訓」線上課程平台　呂捷：我開課了！

►21天火速曖昧→情人！　條通女王席耶娜「4大超猛撩心術」：13秒就能被搭訕

 

 

 

 
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