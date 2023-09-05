未懸掛車牌被抓包！男冒「朱學恒」還背個資...一查本名更大咖

▲活躍於網路直播的名嘴「宅神」朱學恒，讓民眾意圖冒名躲避警方查緝。（示意圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者黃宥寧／台北報導

太鬧！北市北投警執勤時，發現1輛未懸掛車牌的德系車停放路邊，隨即上前盤查，駕駛卻稱自己叫「朱學恒」，甚至唸出生年月日、車號給警方，警方因現場無法查證，只好將人帶回派出所。經查發現該名男子並非叫朱學恒，而是與藝人同名同姓的林俊傑男子，林男才坦承是謊報身份，事後更被依違反社會秩序維護法移送。

今年3月21日9時許，竹子湖派出所員警發現有輛未懸掛車牌的自小客車停靠路邊，隨即上前盤查，駕駛直接向警方表示自己叫朱學恒，年籍為64年2月18日生（朱學恒真正生日64年2月19日），更唸出未懸掛車牌車號。

警方因為在現場無法查證男子真正身份，只好將人帶回派出所，經查詢系統資料非宅神本人，而是叫林俊傑，此時林男才坦承說「我是網路上看到的資料，也不知道對不對」。

承辦警員認為，林男在警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為拒絕陳述，及拒絕出示身分證明文件，已違反社會秩序維護法第67條第1項第2款規定，移送士林地院士林簡易法庭審理。

法官認，林男於警察人員依法調查或查察時，卻做姓名、年紀不實陳述，裁定處罰鍰新台幣3000元，收到裁定書5日內若不服判決可抗告。