　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未懸掛車牌被抓包！男冒「朱學恒」還背個資...一查本名更大咖

朱學恒「斗內金破千萬」，四叉貓分析不只這金額。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲活躍於網路直播的名嘴「宅神」朱學恒，讓民眾意圖冒名躲避警方查緝。（示意圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者黃宥寧／台北報導

太鬧！北市北投警執勤時，發現1輛未懸掛車牌的德系車停放路邊，隨即上前盤查，駕駛卻稱自己叫「朱學恒」，甚至唸出生年月日、車號給警方，警方因現場無法查證，只好將人帶回派出所。經查發現該名男子並非叫朱學恒，而是與藝人同名同姓的林俊傑男子，林男才坦承是謊報身份，事後更被依違反社會秩序維護法移送。

今年3月21日9時許，竹子湖派出所員警發現有輛未懸掛車牌的自小客車停靠路邊，隨即上前盤查，駕駛直接向警方表示自己叫朱學恒，年籍為64年2月18日生（朱學恒真正生日64年2月19日），更唸出未懸掛車牌車號。

警方因為在現場無法查證男子真正身份，只好將人帶回派出所，經查詢系統資料非宅神本人，而是叫林俊傑，此時林男才坦承說「我是網路上看到的資料，也不知道對不對」。

承辦警員認為，林男在警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為拒絕陳述，及拒絕出示身分證明文件，已違反社會秩序維護法第67條第1項第2款規定，移送士林地院士林簡易法庭審理。

法官認，林男於警察人員依法調查或查察時，卻做姓名、年紀不實陳述，裁定處罰鍰新台幣3000元，收到裁定書5日內若不服判決可抗告。

ET快訊
快訊／吳欣岱掰！　陳時中：全力支持高嘉瑜
獨／柯P媽哽咽喊「被欺負」！　水平視角直擊鐵皮屋
快訊／大雷雨襲3地！　雨彈轟1小時　
快訊／汐五高架3車連環撞！　2人受困搶救中
快訊／邱丹當爸了！　與前樂天女孩宣布兒子出生
台中7歲女童9樓墜亡　母認屍掩面哭泣！相驗結果曝光
快訊／「鬼門關夜市」宣布續辦！
快訊／侯友宜拋老人政策！　65歲以上長者全額補助健保
快訊／民進黨議員涉炒股大賺1239萬！　偵結起訴
快訊／傳國民黨提鍾小平戰中正、萬華　應曉薇突「報備參選」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／超諷刺畫面！2000萬勞斯萊斯霸停專用車位　小黃無奈紅線等客

宜蘭醫療洗腎接送車與休旅車路口相撞　駕駛乘客6人送醫

快訊／汐五高架南下三車連環撞！小貨車翻覆　車內2人受困搶救中

黃、毒都在那！網友狂酸高雄85大樓「廢到笑」　警曝最新措施

沒開輔助駕駛！國道上分心「塞進工程車尾」　車頭削爛命大逃死

快訊／高雄男自家墜樓亡！才跟妻說一起出門　下秒砰一聲出事了　

獨／車禍賠償談不攏！街頭再見對決　「衝動阿北」逼車下場慘　　

涉收賄勒索千萬！前台南市議長郭信良否認犯罪　南檢不信提起公訴

台中7歲女童9樓墜亡…母認屍掩面哭泣　檢相驗結果出爐

快訊／高雄市議員黃明太涉炒股　不法獲利1239萬遭起訴

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

獨／超諷刺畫面！2000萬勞斯萊斯霸停專用車位　小黃無奈紅線等客

宜蘭醫療洗腎接送車與休旅車路口相撞　駕駛乘客6人送醫

快訊／汐五高架南下三車連環撞！小貨車翻覆　車內2人受困搶救中

黃、毒都在那！網友狂酸高雄85大樓「廢到笑」　警曝最新措施

沒開輔助駕駛！國道上分心「塞進工程車尾」　車頭削爛命大逃死

快訊／高雄男自家墜樓亡！才跟妻說一起出門　下秒砰一聲出事了　

獨／車禍賠償談不攏！街頭再見對決　「衝動阿北」逼車下場慘　　

涉收賄勒索千萬！前台南市議長郭信良否認犯罪　南檢不信提起公訴

台中7歲女童9樓墜亡…母認屍掩面哭泣　檢相驗結果出爐

快訊／高雄市議員黃明太涉炒股　不法獲利1239萬遭起訴

快訊／大雷雨襲擊！ 彰化縣、台中市 3地區淹水警戒

Nana林珍娜收藏的精品包很有看頭　DG Logo愛到包色、戒指包不易撞款

前瞻治水計畫北市分0元　行政院：歷年已補助超過1800億

鬼月狂被問「你們出過事？」　飯店業曝真相！網一試：真的欸

訂素食桌「吃到肉燥」氣炸！　店家竟嗆「奧客」：只是提味而已

快訊／吳欣岱掰！陳時中：全力支持高嘉瑜　良好互動「沒有問題」

王心凌新歌MV曝光「預購秒衝三榜冠軍」粉絲等5年嗨翻

南韓3名教師「接連輕生」！體育老師遭家長提告　他周末強制加班

一路走得波折！旅美經驗獲益良多　高國輝：學會和傷痛並存

結婚第1天「蛋蛋就破了」　他曝女友怪性癖：這是第3次！全場傻眼

貓見萌妹大哭跳上抱抱　「喵式安慰」秒奏效！

社會熱門新聞

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

嘉義縣28歲男遭4煞押走　疑遭打死丟包產業道路

他出軌大陸小三懷孕　弟幫娶回台

裝甲車攻堅詐團老巢！嫌只穿內褲角落發抖

快訊／高雄海軍陸戰隊命案！中尉陳屍榕樹下

剛開學放颱風假　小二女童意外墜樓亡

海陸中尉陳屍榕樹下　死前曾打求救電話

颱風天路邊出現「垃圾山」　彰市將開罰150人

婦紅燈3秒硬闖　撞飛騎士12秒才下車

大安森林公園驚見遛鳥俠！邊走邊摸嚇壞人

台中7歲女童9樓墜亡　檢相驗結果出爐

即／高雄市議員黃明太涉炒股遭起訴

全台唯一！董座霸氣捐「鋼砲」警車

高雄44人吃冰食物中毒！衛生局重罰36萬

更多熱門

相關新聞

偷兒證件辦門號賣詐團賺1200…她判8月罰18萬

偷兒證件辦門號賣詐團賺1200…她判8月罰18萬

基隆一名游姓女子缺錢花用，就偷拿兒子的身分證與印章，到多家電信以兒子名義辦門號或預付卡，再交給友人轉賣給收購者、賺取1200元的利潤，沒想到這些門號是落入詐騙集團手中，等到有名受害者報警，追查出游女涉案，她才驚覺成詐團共犯，也因偽造兒子的文書，遭判刑6月，可易科罰金18萬，以及幫助恐嚇得利罪，8月徒刑不得易科。

陳盈潔上囚車入獄　不忘回頭看最後一眼

陳盈潔上囚車入獄　不忘回頭看最後一眼

即／陳盈潔報到入監　教唆偽簽本票判囚3年2月

即／陳盈潔報到入監　教唆偽簽本票判囚3年2月

快訊／朱學恒臉書突遭「接管」！　大頭貼、封面全換

快訊／朱學恒臉書突遭「接管」！　大頭貼、封面全換

懶人包扼殺思考　速成網紅變咕嚕

懶人包扼殺思考　速成網紅變咕嚕

關鍵字：

竹子湖冒名朱學恒宅神違反社會秩序維護法

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面