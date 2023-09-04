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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲問進口蛋誰圖利？　林靜儀：政府擋人財路被抹黑

▲▼專案進口蛋。（圖／記者湯興漢攝）

▲農業部花5.7億元補貼進口雞蛋價差，遭外界質疑圖利特定業者。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

為解決國內蛋荒，農業部從今年3月啟動雞蛋短期專案進口，截至7月底已砸5.7億元吸收進口雞蛋價差，外界質疑補貼特定進口商。眾黨總統參選人柯文哲3日痛批官員厚顏無恥，並點名農業部部長陳吉仲說明，陳吉仲則在深夜發出5點回應。民進黨立委林靜儀指出，陳吉仲講得很清楚，並認為蛋的事情，不是政府圖利廠商，事實是政府擋人財路被抹黑。

農業部砸下5.7億元在台灣缺蛋時期，實施「雞蛋專案進口補貼」措施，以緩解國內蛋荒的狀況。然而，近日卻爆出參與雞蛋進口補貼專案的貿易商名單，包括一間資本額僅50萬，且去年9月才成立的蛋商超思，遭質疑有官商勾結，農產外銷國家隊「台農發」成本次進口商也引起討論。柯文哲3日晚間為此開砲。

陳吉仲回應，首先，進口雞蛋最高一顆補貼 32 元是因緊急採用空運，事實上平均一顆補貼 3.8 元，而三到七月進口雞蛋共1億4882萬顆，空運數量僅537萬顆，僅佔3.6%，其他皆為海運，空運專案也只有在三月與四月實施，採取空運更是為了因應緊急狀態，因國內雞蛋生產不足、黑市價格猖獗、民眾排隊買不到蛋引起嚴重民怨，為了緊急進口雞蛋，才採取空運方式進口，首批即以澳洲空運進口來台，以解燃眉之急。

第二，陳吉仲說，因為全球禽流感大流行各國出現搶蛋潮，台灣也受災情影響。這次禽流感新病毒株H5N1是歷年來致死率最高，造成全球各地家禽產業和雞蛋產量受到重大影響。因有所有地方政府和各單位防疫同仁共同努力，把禽流感防控做到最好，但各種疫病加上氣候因素，還是造成雞蛋產量減少，為滿足民眾需求，農委會持續努力加強調度以滿足消費者需求。

第三，陳吉仲強調，進口雞蛋沒有因供過於求放到爛掉，國產雞蛋更不可能滯銷；另中央畜產會根據畜牧法協助進口雞蛋事宜一切合法，畜產會肩負執行雞蛋專案進口的政策目標，哪裡有發國難財？同樣的，台農發公司成立目的就是要外銷台灣農產品及肩負農業部糧食安全的目標，當時雞蛋專案進口啟動時，農業部直接要求台農發公司前往具貿易往來經驗之泰國、菲律賓等國家，第一時間將雞蛋專案進口，何來發國難財之說？

最後，陳吉仲指出，今年二月因雞蛋產量降低，開始出現黑市價格，當時產地價格從一台斤41.5元漲到45.5元，但黑市價格卻喊到一台斤80到90元，消費者苦不堪言，自從三月底第一批進口雞蛋抵達後，補充市場需求，黑市價格及搶蛋亂象逐漸消弭，產地價也才一路回穩到六月的一台斤43元和七月的40.5元。每天購買的消費者最有感，因為讓每顆蛋零售價格至少減少2.2元，消費者在三到七月所需的30億顆蛋，總體減少60億元以上的支出，政策效益是雞蛋專案進口5.7億元的10倍以上，「農業部沒有圖利業者，而是讓全民得利！」

林靜儀說，蛋的事情是政府擋人財路圖利人民然後被抹黑。緊急進口，是要避免國內蛋價哄漲和囤積圖利；至於政府的經費是吸收價差、關稅，避免進口蛋比國產更貴，無法平抑蛋價，不是補助業者，「有些人以為要進口那麼多蛋的廠商一定是有很大廠房的大公司⋯ 貿易商很多時候是進出口或是各國之間轉單調貨，不是自己買來放在廠房自己慢慢賣；況且蛋這種多放一天就少賣一天的生鮮產品，又是政府拜託大家幫忙調貨的，基本上出海關前就已經跟貨運系統和後續廠商都傳好在等了。 」

至於檢出有超過檢驗標準的蛋，林靜儀說，大家根本不會吃到。進口生鮮食品必須從出口國就要出具各種相關資料，出口前檢驗，到台灣到港時還要逐批檢驗，驗到超標必須銷毀；通過檢驗供貨之後政府補貼的是賣到民眾手上之間的關稅等等價差，陳吉仲也說明的很清楚，「聽各種錯誤訊息換掉圖利民眾的政府，各位才真的會換到圖利廠商的政黨和政府。」

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