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進口蛋爭議　柯文哲批民進黨「厚顏無恥」：是全民得利還是你在圖利？

▲▼民眾黨主席柯文哲30日下午參加競辦舉行的中元普渡祭典，並接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

農委會（現農業部）今年3月啟動專案進口雞蛋，截至7月底已吸收進口蛋價差約5.7億元，除了資本額僅50萬的1人公司「超思」成為中央畜產會合作進口廠商引發爭議，農產外銷國家隊「台農發」成本次進口商也引起討論。民眾黨總統參選人柯文哲3日點名農業部部長陳吉仲，要求說明誰負責這些荒腔走板的政策。

柯文哲3日晚間於臉書表示，民眾到便利商店買一顆茶葉蛋頂多10至12元，結果農委會從澳洲進口空運來台的雞蛋，一顆最高補貼竟然高達32元，政府失能導致市場失衡，再用大撒幣來平衡價格的離譜行徑，是國家危機。

柯文哲批評，農委會一開始沒有管控好供需，欺騙人民蛋荒都是因為禽流感，反觀鄰近國家卻沒有如此災情慘重，其他國家致力輔導蛋農升級設備、避免禽流感肆虐減產，而民進黨政府只會要農民「看天吃飯」，蛋荒爆發後，再拿人民納稅錢大撒幣粉飾太平，如今還誇口此舉創造整體政策效益60億、全民是最大得利者 ，「官員厚顏無恥、令人嘆為觀止。」

柯文哲提及，台灣每日雞蛋供給與需求數量，絕對可以算得出來，農委會卻放任雞蛋缺口爆量、民怨沸騰才要想辦法，奇怪的是小市民買不到蛋，行政院副院長鄭文燦去賣場視察，竟能看到雞蛋塞滿貨架。

柯文哲說，更讓人民無奈的是，陳吉仲非但不用為此負責，還可以升格升官，中央畜產會、官股農業國家隊「台農發公司」也可以危機入市，摻一腳進口雞蛋大發國難財，「瘋狂進口不精算數量，再導致雞蛋供過於求，進口蛋放到爛掉，也造成本地蛋滯銷，蛋農苦不堪言。」

柯文哲也點名陳吉仲、農業部，要求說明清楚「這些荒腔走板的政策誰要負責？」原本是政策與產業「對接協調窗口」的中央畜產會，為何球員兼裁判跳下來自辦進口？肩負「台灣農產品外銷國家隊」的台農發公司，為何角色錯亂，倒過來扮演起進口商？「用大撒幣解決政府失能的手段，人民還要忍受多久？試問政府撒幣5.7億補貼雞蛋進口，是全民得利？還是你在圖利？」

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