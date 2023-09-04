進口蛋滯銷！傳流入市場「混蛋賣」　農業部：所以鼓勵多買洗選蛋

▲進口蛋滯銷，業界盛傳進口蛋流入零售箱蛋「混蛋」出貨消庫存。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口蛋爭議不斷！隨著蛋價回穩，進口蛋已無價格優勢、加上先前發霉臭蛋頻傳，邊境攔檢也接連出包，市場買氣差，政府進口蛋只好轉供加工端使用。但近期傳出有自行進口的業者為了消庫存，把進口蛋混入供餐飲業、雜糧行零售的國產箱蛋「混蛋」出貨，甚至流入洗選盒裝蛋。

不願具名的北部蛋商表示，國產雞蛋經過兩波降價，目前零售價約50多元、超市洗選蛋也60多元就買得到，進口蛋已經沒有價格優勢，加上之前泰國蛋發霉、臭蛋頻傳，接著土耳其、巴西多批進口雞蛋又被攔檢違規用藥，消費者對進口蛋已經失去信心，甚至加工業者也不愛用，官方可以囤蛋當庫存調度，但自行進口的業者，眼看保鮮期將至，難保不會混入國產箱蛋出貨。

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該名蛋商進一步指出，不只箱蛋，最近很多消費者也反映，在超市賣場買的洗選蛋，回去打蛋時都發現蛋黃全散了，甚至出現臭蛋、同一盒盒裝蛋卻大小不一等情況，研判進口蛋混入包裝，呼籲農業部應該加強稽查。

一名中部蛋農也指出，進口與國產「混蛋賣」早就在業界傳開，不少業者都抱著能消多少算多少。他並批評，農業部沒有好好把關進口蛋品質，「蛋荒急跳牆」導致「有蛋就好」急下單，卻接連驗出動物用藥、農藥、抗生素等違規用藥，就算可以依契約求償，但整個過程投注的人力、業者的信譽，誰要負責？

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，不管是政府或民間進口的雞蛋，目前主要供加工用途，但坦言沒辦法保證不會流入餐飲、零售箱蛋，至於洗選蛋均有嚴格的數量與來源管控，絕對都是國產雞蛋，只能鼓勵國人多購買洗選盒裝蛋。但他也強調，目前進入台灣的進口蛋，都是逐批檢驗合格的，不合格的進口蛋，絕對不會進到國內。

針對蛋商與蛋農批評，農業部雞蛋進口國沒有嚴加把關，李宜謙表示，進口雞蛋的品質保證，應該是出口國的義務，感謝邊境檢驗發揮把關效果，目前已經沒有再向土耳其、巴西下單，民間業者經過這次之後，也會自己過濾進口國的名單，而農業部因應國內雞蛋產能逐漸恢復與市場需求，目前進口國已減至美國、日本、澳洲、泰國等四個國家，短期專案進口將持續到明年6月止，持續滾動保持6千萬顆安全庫存量。