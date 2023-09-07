國民黨團赴監院告發陳吉仲圖利　揪超思進口巴西蛋疑點重重

▲國民黨團7日到監察院告發陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

農業部長陳吉仲昨開記者會說明核准超思公司專案進口巴西雞蛋的過程，國民黨立法院黨團認為陳吉仲越說越不清楚，尤其記者會公布的合約簽定內容、簽定時間，與陳的說法南轅北轍，甚至中央畜產公司與農業部所公布和超思付款方式合約內容，完全兜不攏，因此今（7日）由黨團副書記長王鴻薇率藍營民代到監察院告發陳吉仲圖利超思，並呼籲監察院盡速啟動調查，給國人一個真相。

▲國民黨團赴監院告發陳吉仲涉嫌圖利超思。（圖／記者宋良義攝）

藍委洪孟楷指出，陳吉仲昨開記者會，越說疑點越多，包括合約內容在內，與實際情況兜不攏，其中物流、金流更是疑點重重。陳吉仲公布專案採購雞蛋合約是在3月1日，超思在3月2日復業，沒有復業的公司，可以跟農委會簽訂3月1日採購合約？這是見鬼了嗎？也難怪外界認為有量身打造的既視感，背後到底有什麼外界看不到的隱藏黑手？

洪孟楷也指出，農業部所公布的合約內容，是以代收轉付方式簽約，但中央畜產會昨天下午發出新聞稿宣稱，都是超思先代墊貨款，難道農委會當時所簽訂的合約，是簽假的？是量身打造合約？還是虛晃一招合約？此外，超思是跟巴西哪家牧場購買雞蛋？巴西5月份爆發禽流感，農委會6月28日公告為疫區，這段期間到底進口多少巴西雞蛋？日本當時已經停止進口巴西雞蛋。

王鴻薇則表示，陳吉仲昨開記者會的說詞與公布的合約，根本提油澆火，甚至涉及說謊，包括整個開放進口在2月24日就已經公告讓業者知道，但根據當時農委會內部公文，當時行文給衛福部稱開放專案進口雞蛋還在「規劃」中，為什麼業者可以提早知道農委會內部規畫方案？

林德福表示，陳吉仲已成超思代言人，收到報價單就可以代收轉付，超思根本就不需要本錢就可以做生意；除此之外，投資報酬率為8%以外，報價是否有含公司利潤？這是國人想要知道的事情，希望監察院立即查辦，給國人一個真相。

王鴻薇指出，國民黨團前往監察院告發陳吉仲，主要是在去年底、今年初，因陳吉仲的失職、失能，造成國內雞蛋市場混亂，發生市場大缺蛋，之後專案進口雞蛋，又出現疑雲重重的黑箱作業、黑箱採購。

王鴻薇批評，陳吉仲的失職、失能，造成國內大缺蛋，是個笨蛋；之後專案進口雞蛋又黑箱作業，到現在還說不清楚，甚至淪為業者的發言人，陳吉仲又變成一個壞蛋。

她痛批，今天蔡政府任用的官員，又是笨蛋，又是壞蛋，難道還要人民繼續忍受？還要讓他繼續升官？王鴻薇呼籲監察院本於職權，對陳吉仲進行調查、彈劾、懲處。

▼國民黨團到監察院告發陳吉仲。（圖／記者宋良義攝）