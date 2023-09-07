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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲提安樂死政策　時代力量肯定：各黨派下會期應啟動立法程序

▲▼柯文哲醫療政策記者會-2 「人權自主 安寧善終」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲醫療政策記者會-2 「人權自主 安寧善終」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲7日召開記者會，主題定調在安樂死。柯文哲表態贊成安樂死，提及自己看過病人樣子，真的相信世上有「生不如死」局面，「為什麼一定要讓這些病人死得很慘？」對此，時代力量表示，肯定柯文哲對安樂死合法化議題的正面回應，呼籲各黨派在立法院的下個會期，再進一步，啟動相關立法、修法程序。

時代力量發言人余佳蒨表示，肯定柯文哲對安樂死合法化議題的正面回應，從知名主播傅達仁到國寶級雕刻家朱銘，社會大眾逐漸開啟對安樂死的討論。不論是目前已經通過的安寧緩和醫療，抑或是安樂死，期盼，能夠讓重症患者擁有自主權，選擇更有尊嚴、更少苦痛的善終方式。

余佳蒨表示，台灣已經邁入高齡社會，如何尊嚴善終，是每一位國人都可能遇到的問題。為保障末期、重病患者善終權，台灣在2019年開始施行《病人自主權利法》 ，賦予民眾事先預立醫療決定的權利；2000年更推動《安寧緩和醫療條例》，提供末期病人拒絕醫療措施的權利，但現行法規，仍無法讓身受病痛的人，擁有自主迎接死亡、守住生命尊嚴的權利。

余佳蒨指出，安樂死合法化在台灣已討論多年，除了攸關生命權，更觸碰到所謂的道德和醫療風險等問題。時代力量近期舉辦多場講座，凝聚專家學者與民眾意見，也將提出相關法案，呼籲朝野各黨，能廣泛持續和社會各界溝通，回應社會期待，在立法院的下個會期，再進一步，啟動相關立法、修法程序。

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