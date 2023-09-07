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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：賴清德老家民國60年前就存在　市府可調航照圖

▲▼民進黨發言人卓冠廷、台北市立委參選人王閔生及新北市立委參選人吳崢、曾柏瑜今天上午舉行「揭穿柯侯財政紀律假面具！」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德萬里老家遭指疑為違建，但他澄清該址民國70年以前就存在，而新北市政府副發言人張劭斌今（7日）說明，不論是新增或是既存違建，就是違建，否認「改口」的說法。對此，民進黨發言人卓冠廷表示，國民黨總統參選人侯友宜目前是新北市長，市府各局處及發言系統應該就法論法。

張劭斌今天說明，針對媒體關心賴清德位於新北市萬里區老家的違建問題，有綠營人士指稱新北市政府改口，新北市府對該房屋違建樣態的認定從來沒有改變過，有心人士不用刻意抹黑行政機關，意圖混淆社會大眾視聽。

對此，卓冠廷表示，侯友宜目前是新北市長，市府各局處及發言系統應該就法論法，說法勿一改再改，一變再變，把權責機關依法行政認定的事宜淪為選戰攻防的議題，不僅有違行政中立原則，市府立場和態度更是自相矛盾。

卓冠廷表示，賴清德上午受訪時已經說明的相當清楚，老房子是他出生前就有的家，是礦工的工寮，在民國60年台灣實施建管法令之前就存在，在民國60年左右也拿到84號的門牌號碼；新北市政府都有賴清德副總統老家的資料，包括市府當初發給門牌號碼的日期，是不是在區域計畫開始實施的民國70年2月之前，市府也可以立刻調航照圖證明，很多的行政作為，市府都可以做，以盡速釐清社會疑慮。

卓冠廷質疑，市府發言人今日竟稱「合法房屋認定同時必須具備很多要件，不是只有門牌一項」，但《新北市政府核發合法房屋證明處理要點》載明，民眾申請合法房屋證明只需要八項資料中的一項即可，明顯跟發言人的說法相違背

卓冠廷認為，新北市府發言人若是為了製造賴清德老家是違建、申請合法房屋證明困難的社會輿論，做出與法令不合的發言，是完全違背行政中立，甘願做侯友宜的打手，這點非常不妥，並且與昨日地政局、工務局說法不同，實在無法理解，「我們的態度很清楚，就是若有任何疑義，會全力配合新北市府及相關單位認定來處理」。

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