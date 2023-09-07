邀傅達仁之子談安樂死　柯文哲喊「贊成」：為何要讓病人死得很慘？

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲6日進行首場政見記者會，大談醫療政策，而7日再開第2場記者會，主題定調在「禁忌議題」安樂死與代理孕母。針對安樂死議題，邀請了已逝體育主播傅達仁先生之子傅俊豪，而柯文哲也表態贊成安樂死，提及自己看過病人的樣子，真的相信世上有「生不如死」局面，「為什麼一定要讓這些病人死得很慘？」

▲柯文哲醫療政策記者會「人權自主 安寧善終」。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

柯文哲7日上午11時召開醫療政策第二場記者會，主題為「人權自主 安寧善終」，談及開放代理孕母與支持安樂死等敏感議題，而與會來賓為獨派色彩濃厚的前總統陳水扁醫療小組發言人、代理孕母解禁推動者陳昭姿，以及已逝體育主播傅達仁先生之子傅俊豪。

代理孕母議題結束後，由傅俊豪談及安樂死議題。傅俊豪表示，父親傅達仁高齡84歲，2016年被檢查出膽管阻塞，且一眼完全失明，加上身體有其他病痛，進而檢查出胰臟癌，當時傅達仁就向家人表明「想去瑞士安樂死」想法，但家人當下內心很錯愕、捨不得，只好用「你不是想寫自傳、開畫展嗎」等言論，激起傅達仁的使命感、分散對疼痛注意力，試著拖延傅達仁去瑞士安樂死的時間。

傅俊豪提及，殘酷的是，傅達仁身體一天比一天還弱，從80幾公斤籃球國手體重，瘦到離世前幾個月只剩下40幾公斤，且期間經歷過一次頻死期，躺在床上翻白眼發抖、仰臥起坐十幾個小時，身體完全不受控制，對比去瑞士喝下一杯藥物、30秒內睡著並慢慢停止呼吸，「我們家人也從反對轉為支持。」

傅俊豪指出，傅達仁曾說自己不怕死、但怕痛，所以後來選擇了「安寧醫療」，也就是吃止痛藥，一開始確實給予了很大幫助，但後來隨著身體越來越弱，止痛藥從1天2顆變成1天5顆，並開始使用嗎啡，到最後也都無法負擔其疼痛。

傅俊豪說，「我父親一直想去瑞士完成安樂死，進而減緩疼痛，也減少我們家人的照顧負擔。」而傅達仁離世後，也有好多病人、家屬來詢問怎麼到瑞士安樂死，但卻面臨了2個困難，其一是語言不通、文件往來時程不確定，第二是去程飛機長達14小時，多數癌末病人無法承受如此長的飛行時間。

▲傅俊豪。（圖／記者屠惠剛攝）

隨後，柯文哲表示，傅達仁改變了他的2個想法，第一是得知傅唸過「國軍遺族學校」，才知道戰爭孤兒的身分證上，父親欄位寫蔣中正、母親欄位是宋美齡，進而讓他處理轉型正義時有不同想法，面對拆除蔣公銅像時，也採取了比較溫和態度，「或許某些人很討厭他（蔣中正），但對某些人來說，是對精神上有連結的。」

柯文哲提及，第2個改變就是安樂死，台灣法律對於死亡沒有定義，而死亡如何定義，應倒過來問「怎麼樣才算活著」，自己當過台大加護病房主任17年，如果把葉克膜裝上去，機器不要拆掉的話，就可以撐得很久，但「最後整個人⋯我很難形容是長什麼樣子。」

柯文哲說明，關於臨終病人怎麼照顧，台灣其實有2部法令，第一個是「安寧緩和醫療條例」，自己在第2、3次修法都有參與，另一個是「病人自主權利法」，自己也算是主要推動者；但「安寧緩和醫療條例」是當病人情況不好時，醫生可以在家屬同意下，不再給予積極治療，而「病人自主權利法」則是病人決定未來若發生何種狀況，想接受何種治療。

柯文哲說，但安樂死更進一步地是指，如果有天病人意識還清楚時，遇到了某一個狀況，可以選擇「善終」，「善終是一種福氣，但不是每個人都有機會善終。」如何幫助沒機會善終的病人，屬於一個大學問，今天並非一來就要台灣通過安樂死條例，但因台灣醫界避諱談死亡，即使有這2個條例，還是沒辦法做得很好，所以2個法律也得落實執行。

面對安樂死問題，柯文哲強調，「我個人是贊成（安樂死），為什麼？因為我實際看過病人的樣子，我真的相信世界上有生不如死的局面，你為什麼一定要讓那些病人死得很慘？沒有必要。」